Italijoje – prabangios „Formulė 1“ žvaigždės brolio vestuvių puota: viskas atrodė tarytum iš pasakos

„Susipažinome Madride, kur aš studijavau odontologiją. Lorenzo ten atvyko savaitgaliui su draugu, kuris tuo metu susitikinėjo su mano geriausia drauge. Taip, visai atsitiktinai, mūsų keliai ir susikirto“, – dalijosi Charlotte.
Pirmasis jų pasimatymas įvyko prabangiame „Tatel“ restorane Madride.
Lemtingasis klausimas „ar būsi mano žmona“ nuskambėjo vienoje romantiškiausių pasaulio vietų – „Hotel Splendido“ Portofine.
„Lorenzo suorganizavo vakarienę privačioje apartamentų terasoje, apsuptą žvakių ir gėlių. Ta akimirka buvo nepakartojama – jis atsiklaupė ir paprašė mano rankos. Tos pačios gėlės ir žvakės vėliau tapo ir mūsų vestuvių dekoro dalimi“, – džiaugėsi nuotaka „Vogue“ žurnalui.
Šventei pora pasirinko Apulijos regioną – vietą, kuri Charlotte itin brangi.
„Mano tėtis kilęs iš Lečės, todėl šis kraštas man ypatingas – jis primena šaknis, tradicijas ir gražiausius prisiminimus su seneliais. Norėjome, kad ir svečiai pajustų tikrąją Apulijos dvasią – nuo autentiškų skonių, šiltos svetingumo atmosferos iki šventės po žvaigždėmis su muzika ir emocijomis, kurias gali pasiūlyti tik ši žemė“, – sakė ji.
Charlotte visada svajojo apie vestuvinę suknelę, vertą princesės titulo. Ją sukūrė italų mados namai „Atelier Emé“.
Prie įvaizdžio derėjo ir penkių metrų ilgio šydas iš lengvo tiulio, puoštas tuo pačiu nėriniu kaip ir suknelė. Prabangos ir šiuolaikiškumo įnešė „Gianvito Rossi“ bateliai su siuvinėtomis gėlėmis. Puokštėje – kalijos, žaliasis burnotis, pakalnutės ir netikėtas akcentas – anturiai.
Lorenzo ceremonijai pasirinko tamsiai mėlyną, klasikinio kirpimo trijų dalių kostiumą su baltais aksesuarais. Vėliau šventei jis ir jo broliai persirengė specialiai siūtais „Dolce & Gabbana“ Alta Sartoria smokingais. Jaunikis vilkėjo šviesiai dramblio kaulo atspalvio medvilnės-šilko kostiumą, o broliai – juodus.
Visa šventė buvo lyg trijų veiksmų pasaka – ceremonija, vakarienė ir vakarėlis po atviru dangumi. Kiekvienas momentas turėjo savo atmosferą, bet visus juos jungė vientisa estetinė vizija.
„Pasirinkome švelnią, elegantišką spalvų paletę: šalavijo žalia, dramblio kaulo balta, švelniai rožinė ir sodri bordo. Visa tai sukūrė rafinuotą, laikui nepavaldžią nuotaiką. Stilistika balansavo tarp modernios minimalizmo ir natūralaus romantizmo – švarios linijos, jausmingos gėlių kompozicijos, subtilios tekstūros, net simboliniai akcentai, tokie kaip vaisiai, suteikė autentikos ir grožio“, – šypsojosi laiminga nuotaka.