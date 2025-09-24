Negandos ir toliau temdo Jungtinės Karalystės karališką šeimą: aiškėja melas

Po viešumon iškilusių 2011-ųjų laiškų, kuriuose Fergie vadino nuteistą seksualinį nusikaltėlį Jeffrey Epsteiną savo „aukščiausiu draugu“, nuo jos nusisuko kelios labdaros organizacijos. Šie laiškai visiškai paneigė anksčiau duotus jos viešus pažadus niekada daugiau nebendrauti su J. Epsteinu, kuris buvo sėdėjęs kalėjime už nepilnamečių išnaudojimą.
Paviešinta susirašinėjimo dalis parodė, kad Fergie ne tik atsiprašinėjo J. Epsteino už jam neva padarytą žalą, bet ir vadino jį „dosniu, patikimu ir aukščiausiu draugu“. Ironiška, kad tuo metu ji viešai deklaravo pasibjaurėjimą pedofilija bei pažadėjo niekada su juo neturėti reikalų. Vis dėlto, laiškai atskleidė visai ką kitą – tai tapo smūgiu jos reputacijai ir labdaros veiklai.
Epsteinui pinigų skolinta buvo ir anksčiau – pati Fergie yra minėjusi 15 tūkst. svarų sumą, tačiau tuo metu jos skolos siekė net 5 mln. Didelės išlaidos ir polinkis gyventi prabangiai ne kartą kėlė abejonių dėl jos finansinės būsenos, o šis skandalas dar labiau pakirto visuomenės pasitikėjimą.
Į įvykių sūkurį pateko ir princas Andrew, kurio draugystė su J. Epsteinu jau seniai aptarinėjama. Nors princas teigė, jog ryšius su juo nutraukė dar 2010-aisiais, vėliau paaiškėjo, kad jų bendravimas nesibaigė – viešumon iškilo laiškų, rodančių, kad Andrew vis dar palaikė ryšį, net organizavo susitikimus su kitais įtakingais asmenimis. Jo garsusis interviu „Newsnight“ 2019-aisiais tik dar labiau sustiprino įtarimus ir visuomenės kritiką.
Visa tai kelia įtampą ir pačioje karališkoje šeimoje. Pasak Jungtinės Karalystės spaudos, princas Williamas spaudžia tėvą, karalių Karolį III, ryžtingai pašalinti Andrew ir Fergie iš oficialaus šeimos gyvenimo, nes, jo manymu, jie daro gėdą monarchijai.
Princo Williamo nusivylimas buvo akivaizdus net viešumoje – per Kento hercogienės laidotuves fotografai užfiksavo jo nepasitenkinimą, kai jam teko stovėti šalia dėdės.
„Jo veidas, kai stovėjo šalia Andrew per Kento hercogienės laidotuves, pasakė viską. Williamas jaučia dar stipriau nei karalius, kad Andrew ir Fergie yra gėda, ir ragins tėvą imtis veiksmų. Vaizdas, kai šie du avantiūristai linksminasi renginiuose, atrodo tiesiog baisiai“, – „Daily Mail“ teigė šaltinis.
Be to, Williamas siekia, kad princas Andrew būtų galutinai iškeldintas iš prabangios „Royal Lodge“ rezidencijos, kur jis gyvena kartu su Fergie, nors skirtinguose namo galuose. Tačiau karalius Karolis III, kaip ir anksčiau velionė karalienė Elžbieta II, nenori visiškai nutraukti ryšių.
