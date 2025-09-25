Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Rihanna ir ASAP Rocky trečią kartą tapo tėvais: atskleidė neįprastą kūdikio vardą

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:55
Lrytas.lt
Visame pasaulyje garsi dainininkė Rihanna (37 m.) išgyvena tikrą palaimą – ji su savo partneriu, reperiu ASAP Rocky sulaukė šeimos pagausėjimo.
Daugiau nuotraukų (8)
Pora sūpuoja jau trečiąjį vaiką. Iki šiol jie augino du sūnus.
Šią džiugią žinią atlikėja pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino jaukią nuotrauką, kurioji ji laiko savo mažylę, apsuptą rožiniais kaspinais.
Dainininkė taip pat atskleidė, kad dukrą pagimdė rugsėjo 13-ąją.
Rihanna, kurios tikrasis vardas yra Robyn Fenty, mergaitei suteikė Rocki Irish Mayers vardą.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
„Sveikinimai! Pagaliau turi savo mažąją kopiją! Kokia palaima! Žinau, kad ji bus apsupta didžiulės meilės“, – rašė viena internautė.
„O Dieve, pažiūrėkite į šitą mažą kūdikį“, – pridūrė kitas.
Primename, kad Rihanna apie savo trečiąjį nėštumą patvirtino „Met Gala“ renginyje gegužę. Ten ji pirmą kartą pademonstravo nėščiosios pilvuką.
RihannaKūdikissusilaukė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.