Rihanna ir ASAP Rocky trečią kartą tapo tėvais: atskleidė neįprastą kūdikio vardą

Pora sūpuoja jau trečiąjį vaiką. Iki šiol jie augino du sūnus.
Šią džiugią žinią atlikėja pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino jaukią nuotrauką, kurioji ji laiko savo mažylę, apsuptą rožiniais kaspinais.
Dainininkė taip pat atskleidė, kad dukrą pagimdė rugsėjo 13-ąją.
Rihanna, kurios tikrasis vardas yra Robyn Fenty, mergaitei suteikė Rocki Irish Mayers vardą.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
„Sveikinimai! Pagaliau turi savo mažąją kopiją! Kokia palaima! Žinau, kad ji bus apsupta didžiulės meilės“, – rašė viena internautė.
„O Dieve, pažiūrėkite į šitą mažą kūdikį“, – pridūrė kitas.
Primename, kad Rihanna apie savo trečiąjį nėštumą patvirtino „Met Gala“ renginyje gegužę. Ten ji pirmą kartą pademonstravo nėščiosios pilvuką.