Mados pasaulyje – širdį verianti netektis: užgeso garsaus dizainerio, garsenybių agento gyvybė

Žinomas vyras įkūrė viešųjų ryšių agentūrą „MP Publicity“, atstovavusią „Moët & Chandon“ ir prižiūrėjusią garsenybes aukščiausio lygio renginiuose.
Švelnus ir tikras džentelmenas – taip M. Patricką prisimena sporto, žiniasklaidos, dizaino, teisės ir politikos pasaulio draugai.
Jis buvo žinomas dėl savo optimistinio požiūrio į gyvenimą ir kasmet matomas garsiajame „Melbourne Cup“ renginyje Flemingtone.
„Tapk nuostabus, tapk garsus, pateksi į A sąrašą, išmok laikyti taurę kaip dama (ar tikras džentelmenas) ir lavink šmaikštų pokalbio stilių“, – sakydavo ijs.
Nors vėliau atsitraukė nuo korporatyvios veiklos, Markas negalėjo visiškai pasitraukti iš darbo – jis atidarė namų interjero parduotuvę „BORN“ Naujajame Pietų Velse, Kincumberyje.
Jo mirtis sukrėtė būrį garsių bučiulių.
„Kiek smagių akimirkų mes turėjome… gyvenimas, kuriam jis atidavė visą save… ir buvo tame nepaprastai geras! Visada buvo juoko. Prisimenu, kaip dalyvavau vienoje jo „Mark & Geoffrey’“ madų šou. Tiesiog nuostabu. Mano širdis su jo gyvenimo partneriu Geoffrey, visada buvusiu šalia“, rašė modelis ir televizijos asmenybė Deborah Hutton.
„Pone Markai Patrickai, kokį gyvenimą jūs visada, visada gyvenote. Ačiū, kad tiek daug jo dalies dalinotės su mumis“, – pridėjo mados apžvalgininkė Melissa Hoyer.