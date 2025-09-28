Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Ištekėjo aktorė ir atlikėja Selena Gomez

2025 m. rugsėjo 28 d. 11:02
Susituokė amerikiečių atlikėja ir aktorė Selena Gomez ir muzikos prodiuseris Benny Blanco.
Daugiau nuotraukų (3)
„Disney“ žvaigždė tinkle „Instagram“ paskelbė virtinę nuotraukų ir vaizdo įrašų iš vestuvių, kurios, anot žiniasklaidos, vyko Kalifornijoje. Ji teparašė „9 27 25“ – vestuvių datą. Jos vyras pakomentavo: „Mano žmona realiame gyvenime“.
Nuotraukose laiminga pora pozavo baltos vilos sode – apsikabinusi, besibučiuojanti ir susikabinusi rankomis. Parodyta ir balta nuotakos puokštė iš pakalnučių. Kitoje nuotraukoje S. Gomez demonstruoja savo žvilgančius žiedus. Ji vilki baltą, pečius apnuoginančią satino suknelę, jis – juodą smokingą, baltus marškinius ir segi „varlytę“.
Nuotraukose svečių nematyti. Oficialiai nieko nežinoma ir apie svečių sąrašą. Tačiau S. Gomez draugė popžvaigždė Taylor Swift jau netrukus po poros sužadėtuvių pareiškė: „Taip, aš būsiu gėlių mergaitė“. Ir britų superžvaigždė Edas Sheeranas atskleidė gavęs kvietimą į vestuves.
Praėjus trims valandoms po įrašo apie vestuves paskelbimo „Instagram“, jis sulaukė beveik 8 mln. patiktukų. S. Gomez turi 417 mln. sekėjų.
Pora prieš beveik metus tinkle „Instagram“ paskelbė apie savo sužadėtuves.
Selena GomezVestuvėsSantuoka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.