Vaikus nuo pasaulio slepianti M. Markle praskleidė paslapties šydą: parodė paaugusias atžalas

Hercogienė ir jos vyras princas Harry vasarą su vaikais leido laiką „Disneylande“.
Dokumentiniame filme „The Happiest Story On Earth: 70 Years Of Disneyland“ pora dalijosi įspūdžiais apie šią išvyką ir atskleidė šeimos atostogų akimirkas.
Vienoje iš nuotraukų matyti Lilibet ir Archie besigrožintys Mažosios undinėlės tematikos tortu su užrašu „Happy Birthday Lili“, skirtu princesės ketvirtajam gimtadieniui. Ant dviejų aukštų torto puikavosi Arielė ir krabas Sebastianas.
Norėdami apsaugoti vaikų privatumą, Harry ir Meghan paviešino tik kadrą, kuriame matyti vaikų nugaros.
Šešiametis Archie ir ketverių Lilibet mielai glaudėsi vienas prie kito, o mažoji princesė tiesė ranką į įspūdingą gimtadienio skanėstą. Aplink tortą buvo išdėliota daugybė gardžių skanumynų, ryškių gėlių ir balionas su užrašu „Disneyland“.
Karališkiesiems gerbėjams labiausiai užkliuvo Lilibet plaukai – socialiniuose tinkluose žmonės žavėjosi jų tankumu, ilgiu ir švelniu kaštoniniu atspalviu.
„Lilibet plaukai tokie vešlūs ir gražios rusvai auksinės spalvos!“ – rašė vienas komentatorius.
Birželį Meghan jau buvo pasidalijusi „Instagram“ įrašu su kelionės akimirkomis – vaizdo montaže matyti, kaip šeima džiaugėsi atrakcionais, skanavo įvairių gardėsių ir net susitiko su Disnėjaus princese Elza iš „Ledo šalies“.
Archie ir Lilibet taip pat išbandė kelis klasika tapusius atrakcionus, tarp jų Dumbo skraidančio dramblio ir „Cars“ važiavimą.
Dokumentinėje laidoje Harry pasakojo, kad jį labiausiai sujaudino vaikų reakcijos: „Matyti, kaip jie neria į šias patirtis nė nežinodami, kas jų laukia – tai tiesiog nuostabu. Tai ir pačiam sugrąžina vaikystės jausmą.“
Jis prisiminė ir savo paties kelionę į „Disney World“ 1993 m., kai kartu su mama princese Diana ir broliu Williamu pirmą kartą pamatė Disnėjaus pasaulį: „Atsimenu labai aiškiai. Kaip mažas vaikas tiesiog iš proto ėjau dėl personažų.“
Meghan pridūrė, kad užaugus Pietų Kalifornijoje Disneylando pramogų parkas jai buvo „šiek tiek arčiau“, bet vis tiek liko „didžiausia šventė pasaulyje“.