Žaibiškai plinta skandalingas M. ir D. Trumpų įrašas: buvo užfiksuoti netinkamu momentu

Kai „Marine One“ sraigtasparnis nusileido Baltųjų rūmų Pietinėje vejoje po jų vizito Jungtinių Tautų Generalinėje Asamėjoje rugsėjo 23-ąją, žiniasklaidos kameros užfiksavo porą sėdinčią vienas priešais kitą.
Vaizdo įraše matyti, kaip 55-erių Melania purto galvą ir gestikuliuoja ranka prezidento, 79-erių Donaldo, link, kol šis ją pertraukia mostelėdamas pirštu.
Baigę pokalbį, sutuoktiniai išlipo iš sraigtasparnio ir, susikibę už rankų, perėjo veją, prezidentui mojuojant žurnalistams.
Kelionėje į Niujorką taip pat netrūko įtampos. Prieš Donaldui sakant kalbą JT būstinėje, jų eskalatorius staiga sustojo, tad porai teko lipti laiptais – konservatyvios žiniasklaidos kanalai šį epizodą pavadino „sabotažu“.
„Fox News“ vedėjas Jesse Watters net pasiūlė „sunaikinti JT pastatą“, nes jis esą „priverčia prezidentą atrodyti blogai“. JT atstovas vėliau paaiškino, kad eskalatoriaus sustojimą sukėlė atsitiktinai paspaustas Amerikos delegacijos operatoriaus mechanizmas.
Netrukus po incidento, ruošiantis kalbai, sugedo ir teleprompteris, dėl ko D. Trumpas buvo priverstas keliolika sekundžių improvizuoti ir net pasišaipė iš atsakingo darbuotojo.
„Galiu tik pasakyti, kad tas, kas valdo šį teleprompterį, dabar turi rimtų problemų“, – sakė jis.
Įdomu tai, kad šis D. Trumpo ir Melanios pokalbis sraigtasparnyje buvo užfiksuotas praėjus keturiems mėnesiams po to, kai pats Donaldas draugiškai patarė Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui vengti privačių akimirkų viešumoje.
E. Macronas ir jo žmona Brigitte gegužę sukėlė šurmulį, kai Brigitte, išlipant iš lėktuvo Vietname, pastūmė vyrą, o šį epizodą užfiksavo kameros.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Melania Trumppyktis
Rodyti daugiau žymių