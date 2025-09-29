Legendinis „Boratas“ užmezgė romaną su perpus jaunesne „OnlyFans“ manekene

Romantiškus santykius aktorius užmezgė prabėgus visai nedaug laiko po skyrybų su buvusia žmona Isla Fisher. Jiedu skirtingais keliais pasuko dar šią vasarą.
Gandai apie naują romaną išplito po to, kai aktorius buvo pastebėtas vakarieniaujantis su „OnlyFans“ manekene.
Manoma, kad jie susipažino praeitą mėnesį, garsenybių pilname vakarėlyje Ibizoje, kai vyko Naujosios Zelandijos kino kūrėjo Taika Waititi 50-asis gimtadienis.
Be to, sklinda kalbos, kad Hannah yra artima Taika žmonos, muzikantės Ritos Oros (34 m.) draugė, todėl ji ir buvo pakviesta į šį išskirtinį vakarėlį.
Vienas šaltinis leidiniui „The Sun“ teigė: „Hannah yra labai linksma mergina, tokia pat protinga, kaip ir graži. Sachai labai pasisekė, kad jiems pavyko susitarti dėl pasimatymo. Tai tikrai vertinga pažintis.“
Apibūdindamas jų neseniai vykusį susitikimą, šaltinis teigė, kad pora išėjo iš Los Andželo restorano atskirai, bet įlipo į tą patį automobilį.
„Sacha ir Hannah atvyko 20.30 val. Jie praleido viduje dvi valandas ir atrodė giliai įsitraukę į pokalbį. Nepaisant amžiaus skirtumo, jie puikiai sutarė ir, panašu, turėjo apie ką kalbėti. Išėjo atskirai, bet sėdo į tą patį automobilį“, – pasakojo jis.
Hannah savo „Instagram“ paskyroje turi daugiau nei 2 mln. sekėjų ir dažnai dalijasi pikantiškomis nuotraukomis. Moteris platformoje „OnlyFans“ kuria turinį, skirtą suaugusiems.
Sacha Baronas Cohenasaktoriusromanas
Rodyti daugiau žymių