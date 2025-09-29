Per 16 gimtadienį susižadėjo bokso žvaigždės Tysono Fury dukra: paaiškėjo tėvų reakcija

Praūžus vakarėliui, Venezuela savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo šventės akimirkomis ir parodė sužadėtuvių žiedą.
„Mes tuokiamės. Esu tokia laiminga“, – parodydama dailų žiedą rašė ji.
Venezuelos mama, Paris Fury, socialiniuose tinkluose taip pat paskelbė vaizdo įrašą iš šventės.
Jame užfiksuota jaudinanti Vanezuelos ir jos vaikino Noah akimirka, kuomet buvo ištartas lemtingas klausimas.
Paskelbusi šį vaizdo įrašą, Paris atskleidė, kaip juodu su Tysonu reagavo į faktą, kad jų dukra susižadėjo būdama tokia jauna.
„Sveikiname Venezuelą ir Noah su sužadėtuvėmis! Abu dar tokie jauni, bet kai žinai – žinai! Vis dar esu šokiruota, bet tuo pačiu ir labai laiminga už jus abu. Aš ir tavo tėtis labiau didžiuotis negalėtume“, – rašė 35-erių Paris.
Kaip skelbė „People“, Venezuelos meilės istorija panaši į jos tėvų. Jos vaikinas Noah – taip pat boksininkas, kaip ir jos tėtis Tysonas.
Tysonas ir Paris pirmą kartą susitiko bendro draugo vestuvėse 2005 m. Po metų jie vėl susitiko per Paris 16-ąjį gimtadienį ir pradėjo draugauti.
Jie susituokė Didžiojoje Britanijoje 2008 m. lapkritį ir susilaukė 7 vaikų: dukterų Venezuelos, Valencias ir Athenos bei sūnų Prince John James, Prince Tyson II, Prince Adonis Amaziah ir Prince Rico.
