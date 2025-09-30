„Formulė 1“ čempionas Lewisas Hamiltonas išgyvena širdį veriančią netektį

12 metų Roscoe sekmadienio vakarą amžino miego užmigo L. Hamiltono glėbyje, po to, kai savaitę kovojo su plaučių uždegimu.
Nuo penktadienio šuo buvo prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatų – tą dieną „Ferrari“ pilotas net praleido „Formulės-1“ padangų bandymus, kad galėtų būti kartu su augintiniu.
Pasak L. Hamiltono, kai veterinarai atliko tyrimus, Roscoe širdis sustojo, todėl jis paniro į komą.
„Po keturių dienų gyvybės palaikymo, kai jis kovojo iš paskutiniųjų, man teko priimti sunkiausią sprendimą gyvenime – atsisveikinti su Roscoe,“ – rašė lenktynininkas savo 40,8 mln. sekėjų „Instagram“ paskyroje. – „Jis nenustojo kovoti iki pat galo.
Esu dėkingas ir pagerbtas, kad man teko dalintis gyvenimu su tokia gražia siela – angelu ir tikru draugu. Priimti Roscoe į savo gyvenimą buvo geriausias sprendimas, kokį esu priėmęs, ir amžinai branginsiu kartu sukurtus prisiminimus.“
L. Hamiltonas Roscoe į šeimą priėmė 2013-aisiais kartu su kitu buldogu, Coco. Pastarasis 2020 m. mirė nuo širdies smūgio – šuneliui sveikatos problemų buvo prognozuota dar veisėjų.
