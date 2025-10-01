„Openheimerio“ žvaigždė Joshas Hartnettas pateko į avariją

Po incidento aktorius buvo skubiai nugabentas į ligoninę, skelbė „Daily Mail“.
Prieš įvykstant nelaimei, filmo „Perl Harboras“ žvaigždė važiavo namo po filmavimo naujame „Netflix“ seriale, kurio pavadinimas dar nėra viešai paskelbtas.
Automobilyje J. Hartnett'as buvo tik keleivis. CBC teigimu, jį vairavo 59-metis vyras, kurio vardas nebuvo paviešintas.
Pasak Karališkosios Niufaundlendo policijos atstovo konsteblio James’o Cadigan’o, į avariją patekęs policijos pareigūnas taip pat buvo paguldytas į ligoninę, pranešė CBC.
Karališkoji Niufaundlendo policija patvirtino, kad J. Hartnett’as, jo vairuotojas ir pareigūnas buvo nuodugniai apžiūrėti medikų, nei vienas iš jų stipriai nenukentėjo. Tuo metu abu automobiliai buvo smarkiai apgadinti.
Pareigūnai ieško įvykio liudininkų ir vaizdo įrašų, norėdami nustatyti, kas iš tiesų įvyko.
Žinoma, kad incidentas įvyko New Cove kelio ir Elizabeth prospekto sankryžoje.
Pastaraisiais metais J. Hartnett’as pasirodė keliuose žinomuose projektuose, tarp jų – serialuose „The Bear“ ir „Black Mirror“, bei filmuose „Oppenheimer“, „Trap“ ir „Fight or Flight“.
