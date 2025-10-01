„Openheimerio“ žvaigždė Joshas Hartnettas pateko į avariją

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
„Openheimerio“ žvaigždė Joshas Hartnettas pateko į avariją

2025 m. spalio 1 d. 13:52
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę amerikiečių aktorius Josh’as Hartnett’as (47 m.) pateko į siaubingą incidentą – automobilis, kuriuo jis važiavo, susidūrė su policijos pareigūno automobiliu Šv. Jono mieste, Kanadoje.
Po incidento aktorius buvo skubiai nugabentas į ligoninę, skelbė „Daily Mail“.
Prieš įvykstant nelaimei, filmo „Perl Harboras“ žvaigždė važiavo namo po filmavimo naujame „Netflix“ seriale, kurio pavadinimas dar nėra viešai paskelbtas.
Automobilyje J. Hartnett'as buvo tik keleivis. CBC teigimu, jį vairavo 59-metis vyras, kurio vardas nebuvo paviešintas.
Pasak Karališkosios Niufaundlendo policijos atstovo konsteblio James’o Cadigan’o, į avariją patekęs policijos pareigūnas taip pat buvo paguldytas į ligoninę, pranešė CBC.
Karališkoji Niufaundlendo policija patvirtino, kad J. Hartnett’as, jo vairuotojas ir pareigūnas buvo nuodugniai apžiūrėti medikų, nei vienas iš jų stipriai nenukentėjo. Tuo metu abu automobiliai buvo smarkiai apgadinti.
Pareigūnai ieško įvykio liudininkų ir vaizdo įrašų, norėdami nustatyti, kas iš tiesų įvyko.
Žinoma, kad incidentas įvyko New Cove kelio ir Elizabeth prospekto sankryžoje.
Pastaraisiais metais J. Hartnett’as pasirodė keliuose žinomuose projektuose, tarp jų – serialuose „The Bear“ ir „Black Mirror“, bei filmuose „Oppenheimer“, „Trap“ ir „Fight or Flight“.
