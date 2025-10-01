Buvę grupės „One Direction“ nariai išgyvena širdį veriančią netektį

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Buvę grupės „One Direction“ nariai išgyvena širdį veriančią netektį

2025 m. spalio 1 d. 09:34
Lrytas.lt
Šokio pasaulį sukrėtė skaudi netektis – eidamas 52-uosius metus mirė garsus choreografas Paulas Robertsas, dirbęs su tokiomis muzikos žvaigždėmis kaip grupe „One Direction“, Harry Stylesu ir „Steps“.
Daugiau nuotraukų (7)
Apie jo mirtį po kovos su vėžiu šeima pranešė oficialiame „Instagram“ puslapyje, rašo mirror.com.
„Vakar vakare, po drąsios kovos su vėžiu, Paulas ramiai iškeliavo namuose, artimųjų apsuptyje. Jo išėjimas, kaip ir gyvenimas, buvo kupinas gracijos. Ilsėkis ramybėje“, – rašė jie.
Žinia sukrėtė muzikos ir pramogų pasaulio atstovus. „Strictly Come Dancing“ žvaigždė Laytonas Williamsas pagerbė Robertso atminimą.
„Vienas iš pačių geriausių ir gražiausių žmonių. Buvo garbė tave pažinoti ir dirbti kartu. Ilsėkis ramiai, nuostabus žmogau“, rašė jis.
Grupės „Steps“ narys H Watkins rašė: „Sugniuždytas. Koks nepaprastas žmogus buvo Paulas. Siunčiu daug meilės.“
Tuo tarpu Kimberley Walsh pridūrė: „Tai liūdniausia žinia. Paulas buvo tikrai ypatingas.“
Per 25-erius metus trukusią karjerą Paulas sukūrė choreografiją daugeliui garsiausių muzikos klipų.
Jis buvo atsakingas už tokius „One Direction“ hitus kaip „Best Song Ever“ ir „Kiss You“. 2021-aisiais jo darbas su Harry Styles daina „Treat People With Kindness“ pelnė MTV VMA apdovanojimą už geriausią choreografiją.
Tąkart jis džiaugėsi: „Negaliu patikėti, kad laimėjome! Ačiū už meilę mūsų šokiui – metas švęsti.“
Prisimindamas darbą su One Direction, choreografas sakė:
„Labai anksti supratau, kad juose slypi ypatinga magija. Jie ne tik gražūs vaikinai – turėjo daugybę kitų talentų. Kartais kvailiodavo, bet buvo akivaizdu, kad jei panorėtų, galėtų tapti puikiais šokėjais.“
Paulo Robertso kolegos jį vadina legendiniu talentu, tikru džentelmenu ir žmogumi, kuris įkvepė visą industriją.
mirėnetektisOne Direction
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.