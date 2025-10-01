Buvę grupės „One Direction“ nariai išgyvena širdį veriančią netektį

Apie jo mirtį po kovos su vėžiu šeima pranešė oficialiame „Instagram“ puslapyje, rašo mirror.com.
„Vakar vakare, po drąsios kovos su vėžiu, Paulas ramiai iškeliavo namuose, artimųjų apsuptyje. Jo išėjimas, kaip ir gyvenimas, buvo kupinas gracijos. Ilsėkis ramybėje“, – rašė jie.
Žinia sukrėtė muzikos ir pramogų pasaulio atstovus. „Strictly Come Dancing“ žvaigždė Laytonas Williamsas pagerbė Robertso atminimą.
„Vienas iš pačių geriausių ir gražiausių žmonių. Buvo garbė tave pažinoti ir dirbti kartu. Ilsėkis ramiai, nuostabus žmogau“, rašė jis.
Grupės „Steps“ narys H Watkins rašė: „Sugniuždytas. Koks nepaprastas žmogus buvo Paulas. Siunčiu daug meilės.“
Tuo tarpu Kimberley Walsh pridūrė: „Tai liūdniausia žinia. Paulas buvo tikrai ypatingas.“
Per 25-erius metus trukusią karjerą Paulas sukūrė choreografiją daugeliui garsiausių muzikos klipų.
Jis buvo atsakingas už tokius „One Direction“ hitus kaip „Best Song Ever“ ir „Kiss You“. 2021-aisiais jo darbas su Harry Styles daina „Treat People With Kindness“ pelnė MTV VMA apdovanojimą už geriausią choreografiją.
Tąkart jis džiaugėsi: „Negaliu patikėti, kad laimėjome! Ačiū už meilę mūsų šokiui – metas švęsti.“
Prisimindamas darbą su One Direction, choreografas sakė:
„Labai anksti supratau, kad juose slypi ypatinga magija. Jie ne tik gražūs vaikinai – turėjo daugybę kitų talentų. Kartais kvailiodavo, bet buvo akivaizdu, kad jei panorėtų, galėtų tapti puikiais šokėjais.“
Paulo Robertso kolegos jį vadina legendiniu talentu, tikru džentelmenu ir žmogumi, kuris įkvepė visą industriją.
