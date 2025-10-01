Dainininkė Adela nepaliko vietos fantazijai: vulgarus vaizdo klipas nustebino net ir visko mačiusius

Ne vienas internautas negalėjo patikėti, kokią drąsią choreografiją ji pasirinko, o kiti tuo tarpu tikino, kad nėra matę atviresnio ir vulgaresnio muzikinio klipo.
Dainą „SexOnTheBeat“ pristačiusi dainininkė vaizdo klipe pasirodė visiškai nuoga, o jos intymias vieteles dengė tik šokėjų rankos.
Apskritai, visame vaizdo klipe netrūksta vulgarumo ir seksualių užuominų.
Klipas prasideda stambiu jos lūpų planu ir viliojančiais garsais, o vėliau veiksmas tik įsibėgėja.
Atlikėja nepalieka vietos fantazijai – ji mosuoja savo rožiniais plaukais, atkurdama sekso pozas su šokėju.
Dainininkė lankstosi įvairiomis pozomis, o vėliau ji visiškai nusimeta drabužius ir šoka. Galiausiai veiksmas persikelia į šokių studiją, kur veiksmas vyksta šiek tiek santūriau.
Ši dėmesį traukianti choreografija ir stilius ne vienam priminė ankstyvąją Lady Gagos erą, kuomet ji mėgo šokiruojančias ir atviras scenas.
Kaip skelbė „The Sun“, ADÉLA siekia būti kontraversiška ir visiškai nesirūpina, ar tai patiks visiems.
Žurnalui „Vogue“ ji sakė: „Žmonės mane arba labai myli, arba labai nekenčia – ir man tai patinka. Verčiau jau taip, nei būti pilkai pelytei. Jei tau nepatinka tai, ką darau – puiku. Kodėl, įdomu? O jei patinka – vėlgi, kodėl? Man atrodo, kad būtent tą vertinu atlikėjuose – jų ištikimybę sau patiems.“
Po provokatyviu vaizdo įrašu pasipylė įvairūs internautų komentarai – ne vienas gyrė atlikėją už jos drąsą.
„Ji yra mūsų kartos Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, atsiminkite mano žodžius. Buvau šalia nuo pat pradžių ir stebėsiu, kaip ji ateityje taps pasauline superžvaigžde“, – rašė vienas internautas.
„Tai absoliuti beprotybė. Mano žandikaulis atvipo. Nemanau, kad žmonės supranta, koks originalus ir meistriškas šis muzikinis vaizdo klipas ir choreografija. Tai kitas lygis, pranokstantis daugelį didžiulių pop žvaigždžių. Mes stebime legendos augimą“, – pridūrė kitas.
„Tikrai ne visiems suprasti šį šedevrą“, – antrino dar vienas.
„Ji nebijo atrodyti keistai ir provokuojančiai, ji daug pasieks“, – rašė kitas.
„Šis vaizdo įrašas mane privertė pasijausti nepatogiai, bet manau, kad jis yra būtent toks, kokio ir buvo sumanyta – tai menas“, – pridūrė dar vienas.