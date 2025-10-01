Sklinda kalbos apie slaptą Barrono Trumpo pasimatymą: dėl jo žengė netikėtą žingsnį

Šaltinių teigimu, B. Trumpas uždarė vieną „Trump Tower“ aukštą, kad galėtų turėti privatų pasimatymą, skelbė „Page Six“.
Manoma, kad pasimatymą surengti už uždarų durų buvo nuspręsta dėl saugumo.
Šiuo metu B. Trumpas gyvena Baltuosiuose rūmuose Vašingtone, nes jis pradėjo antruosius mokslo metus Niujorko universitete.
Anksčiau jis gyveno Niujorke, netoli Niujorko universiteto verslo mokyklos. Ši elitinė mokykla siūlo kursus politikos, viešosios politikos, istorijos, ekonomikos ir žurnalistikos srityse.
Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad praėjusiais metais, kai Barronas pradėjo studijuoti, jis sulaukė neeilinio dėmesio iš merginų.
Apie tai pasakojo viena jo bendrakursė: „Jis aukštas ir nerangus, bet jis buvo tas vaikinas, į kurį visos žiūrėjo. Daug merginų jį stebėjo.“
Jai antrino ir kitas šaltinis, kuris prabilo leidiniui „People“: „<...> Jis tikrai yra merginų dievukas. Jis labai populiarus tarp merginų. Aukštas ir gražus. Daugelis mano, kad jis tikrai patrauklus.“
Panašu, kad B. Trumpas išties populiarus universiteto aplinkoje. Dar balandį šaltinis „Page Six“ atskleidė, kad Barronas negalėjo duoti savo telefono numerio savo berndramoksliams, nes bijojo, kad jis pasklis viešai, todėl bendraudavo su draugais per „Xbox“ žaidimų konsolės pokalbių platformą.