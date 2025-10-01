Sklinda kalbos apie slaptą Barrono Trumpo pasimatymą: dėl jo žengė netikėtą žingsnį

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Sklinda kalbos apie slaptą Barrono Trumpo pasimatymą: dėl jo žengė netikėtą žingsnį

2025 m. spalio 1 d. 06:51
Lrytas.lt
Kai kalbama apie Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo šeimą, net įprastas pasimatymas gali tapti sensacija. Šįkart dėmesio centre atsidūrė jauniausias šeimos narys – 19-metis Barronas Trampas, kuris dėl romantiško pasimatymo žengė netikėtą žingsnį.
Daugiau nuotraukų (1)
Šaltinių teigimu, B. Trumpas uždarė vieną „Trump Tower“ aukštą, kad galėtų turėti privatų pasimatymą, skelbė „Page Six“.
Manoma, kad pasimatymą surengti už uždarų durų buvo nuspręsta dėl saugumo.
Šiuo metu B. Trumpas gyvena Baltuosiuose rūmuose Vašingtone, nes jis pradėjo antruosius mokslo metus Niujorko universitete.
Anksčiau jis gyveno Niujorke, netoli Niujorko universiteto verslo mokyklos. Ši elitinė mokykla siūlo kursus politikos, viešosios politikos, istorijos, ekonomikos ir žurnalistikos srityse.
Anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad praėjusiais metais, kai Barronas pradėjo studijuoti, jis sulaukė neeilinio dėmesio iš merginų.
Apie tai pasakojo viena jo bendrakursė: „Jis aukštas ir nerangus, bet jis buvo tas vaikinas, į kurį visos žiūrėjo. Daug merginų jį stebėjo.“
Jai antrino ir kitas šaltinis, kuris prabilo leidiniui „People“: „<...> Jis tikrai yra merginų dievukas. Jis labai populiarus tarp merginų. Aukštas ir gražus. Daugelis mano, kad jis tikrai patrauklus.“
Panašu, kad B. Trumpas išties populiarus universiteto aplinkoje. Dar balandį šaltinis „Page Six“ atskleidė, kad Barronas negalėjo duoti savo telefono numerio savo berndramoksliams, nes bijojo, kad jis pasklis viešai, todėl bendraudavo su draugais per „Xbox“ žaidimų konsolės pokalbių platformą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)pasimatymasBarronas Trumpas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.