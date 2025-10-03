Išėjusi iš VIP svečiams skirtų šėlionių su P. Hilton, 52-iejų H. Klum vos nesitėškė į gatvę, prilaikė apsauga

Ant podiumo vis dar žibanti 52-ejų žvaigždė atrodė stulbinamai.
Ji pasirinko juodą kombinezoną be petnešėlių ir aukštakulnius, kurie greičiausiai ir tapo nesėkmės priežastimi. Internautai svarsto, kad galbūt H.Klum vakarėlyje galėjo padauginti alkoholio.
Eidama gatve, Heidi trumpam prarado pusiausvyrą ir vos nepargriuvo, tačiau greitai atgavo kontrolę – ją prilaikė apsaugos darbuotojai, o pats modelis tik nusijuokė ir nužingsniavo toliau.
Nepaisant kluptelėjimo, Heidi nuotaika nesugedo. Nuotraukas galite rasti čia.
Vakaro metu ant raudonojo kilimo ji pasirodė kartu su Kathy Hilton, o vėliau pasidalijo vaizdo įrašais iš VIP zonos, kur vakarėlyje grojo pati Paris Hilton.