Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Išėjusi iš VIP svečiams skirtų šėlionių su P. Hilton, 52-iejų H. Klum vos nesitėškė į gatvę, prilaikė apsauga

2025 m. spalio 3 d. 11:00
Lrytas.lt
Paryžiaus mados savaitė įsibėgėja, tačiau vakarėlių maratone net ir žvaigždės kartais klumpa. Tiesiogine ta žodžio prasme. Supermodelis Heidi Klum trečiadienio naktį vos nepargriuvo palikdama „Karl Lagerfeld: From Paris With Love“ vakarėlį garsiajame „Yoyo Club“ klube.
Daugiau nuotraukų (3)
Ant podiumo vis dar žibanti 52-ejų žvaigždė atrodė stulbinamai. 
Ji pasirinko juodą kombinezoną be petnešėlių ir aukštakulnius, kurie greičiausiai ir tapo nesėkmės priežastimi. Internautai svarsto, kad galbūt H.Klum vakarėlyje galėjo padauginti alkoholio.
Eidama gatve, Heidi trumpam prarado pusiausvyrą ir vos nepargriuvo, tačiau greitai atgavo kontrolę – ją prilaikė apsaugos darbuotojai, o pats modelis tik nusijuokė ir nužingsniavo toliau.
Nepaisant kluptelėjimo, Heidi nuotaika nesugedo. Nuotraukas galite rasti čia.
Vakaro metu ant raudonojo kilimo ji pasirodė kartu su Kathy Hilton, o vėliau pasidalijo vaizdo įrašais iš VIP zonos, kur vakarėlyje grojo pati Paris Hilton.
 
Heidi KlumParis HiltonParyžiaus mados savaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.