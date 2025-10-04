Lrytas Premium prenumerata tik
Garsiam reperiui – teismo verdiktas: posėdyje atskleistos šiurpios detalės

2025 m. spalio 4 d. 08:31
Amerikietis reperis Seanas Combsas, dar žinomas kaip „Diddy“, penktadienį buvo nuteistas kalėti daugiau nei 4 metus už nusikaltimus susijusius su prostitucija. Teismo posėdžio metu, per kurį skelbtas nuosprendis, jis gailėjosi dėl savo veiksmų ir prašė pasigailėjimo.
Prokurorai siekė, kad 55-erių atlikėjas būtų įkalintas 11 metų. S. Combso advokatai prašė 1 metų 2 mėnesių bausmės, o tokiu atveju jis išeitų į laisvę, nes Bruklino kalėjime jau praleido daugiau nei metus kol vyko teismo procesas.
Tačiau teisėjas Arunas Subramanianas skyrė 4 metų ir 2 mėnesių įkalinimo bausmę bei nurodė sumokėti 500 tūkst. JAV dolerių baudą.
Reperis buvo kaltinamas grasinimais ir jėga vertęs moteris dalyvauti narkotikų ir sekso vakarėliuose.
Liepos mėnesį prisiekusieji išteisino S. Combsą dėl daugelio kaltinimų prekyba žmonėmis ir reketo, bet pripažino jį kaltu dėl dviejų kaltinimų žmonių gabenimu iš vienos valstijos į kitą prostitucijos tikslais.
Penktadienį teisėjas leido advokatams ilgai kalbėti ginant S. Combsą, o „Diddy“ taip sakė emocingą kalbą ir tikino besigailintis dėl savo veiksmų.
Jis atsiprašė ir savo šeimos narių, ir aukų, pripažindamas, kad jo elgesys buvo „šlykštus, gėdingas ir liguistas“, o dėl visko kaltino narkotikus.
Teisėjas pareiškė, kad skiriama bausmė turi atitikti S. Combso padarytus sunkius nusikaltimus, padariusius nepataisomą žalą moterims, o teismas nėra įsitikinęs, kad paleistas jis nebenusikalstų.
S. Combso advokatai žada skųsti nuosprendį, aiškindami, kad teisėjas veikė tarytum 13-as prisiekusysis, o bausmė neva prieštarauja konstitucijai.
