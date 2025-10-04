Iš karaliaus Karolio III – negailestingas kirtis skandalingai pagarsėjusiam broliui

Kaip pranešė „The Times“, monarchas ėmėsi veiksmų po to, kai Fergie išsiuntė pažeminančio tono atsiprašymo laišką nuteistam seksualiniam nusikaltėliui Jeffrey Epsteinui – nors dar 2011 metais buvo viešai pažadėjusi su juo niekada nebendrauti.
Artimas bičiulis sakė, kad ji laišką rašė tuo metu, kai J. Epsteinas grasino imtis prieš ją teisinių veiksmų. Šis žingsnis lėmė, kad net septynios labdaros organizacijos nutraukė ryšius su hercogiene ir atėmė iš jos globėjos statusą.
Tuo metu gėdos prislėgtas princas Andrew – galimai susijęs su nauju J. Epsteino tyrimu – jau nuo praėjusių Kalėdų laikomas karališkosios šeimos nuošalyje.
Karalius Karolis III perspėjo jį „pasielgti garbingai“ ir pasitraukti iš viešų švenčių po to, kai pasirodė kaltinimai dėl jo tariamų ryšių su Kinijos šnipe Yang Tengo.
„Negali atleisti žmogaus už tai, kad jis tavo brolis. Bet šiemet, jei hercogas ir hercogienė pasielgtų taip pat garbingai, kaip pernai, tai būtų geriausia visiems – šeima nenusiviltų, o karaliui nereikėtų priimti dar sudėtingesnių sprendimų“, – „The Times“ teigė karalių pažįstantis šaltinis.
Fergie 2023 m. pirmą kartą per 30 metų buvo pakviesta į Kalėdų šventę Sandringhame, kai sostą perėmė Karolis III.
Artimi šaltiniai sako, kad ji „sugniuždyta dėl bet kokio gėdos šešėlio“, kurį galėjo užtraukti karališkajai šeimai.
Jorko hercogas ir hercogienė susituokė 1986 m., susilaukė dviejų dukrų – princesių Beatričės ir Eugenijos – o 1996 m. išsiskyrė.
Nepaisant skyrybų, jie vis dar gyvena kartu „Royal Lodge“ rezidencijoje, nors Karolis III ne kartą bandė Andrew iš ten iškeldinti.
Praėjusiais metais hercogas ir hercogienė Kalėdas praleido Vindzore, be savo dukterų.