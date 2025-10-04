Paryžiaus mados savaitėje 52-ejų Heidi Klum parodė savo grožybes

52-ejų supermodelis atrodė stulbinamai vilkėdama perregimą nėriniuotą ilgą suknelę iki žemės su prie jos priderintomis pirštinėmis, po kuria matėsi jos nuogos krūtys.
Ilgi šviesūs H. Klum plaukai retkarčiais nuogybes pridengdavo. Kuklumui išsaugoti ji vilkėjo baltas siaurikes.
Dėmesį traukė ne tik jos drąsus įvaizdis, bet ir laikinas išvaizdos pokytis – auksiniai dantų papuošalai, kuriuos ji pademonstravo pirmą kartą.
Manekenė avėjo smėlio spalvos smailianosius aukštakulnius, kurie dar labiau pailgino jos dailias kojas.
Vėliau, pozavusi su dukra fotografams, ji apsivilko pilką ilgo kirpimo dvieilį paltą su struktūriniais pečiais, akis dengė dideliais juodais saulės akiniais.
Tuo tarpu Leni pasirinko kuklesnį, bet stilingą įvaizdį – juodus trumpintus marškinėlius ir sijoną iki kelių siekiantį sijoną su skeltu.