Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paryžiaus mados savaitėje 52-ejų Heidi Klum parodė savo grožybes

2025 m. spalio 4 d. 15:35
Lrytas.lt
Manekenė Heidi Klum niekada nebijo išsiskirti iš minios, ir būtent tai ji padarė penktadienį kartu su dukra Leni Klum atvykusi į „Vetements“ madų šou Paryžiaus mados savaitėje.
Daugiau nuotraukų (4)
52-ejų supermodelis atrodė stulbinamai vilkėdama perregimą nėriniuotą ilgą suknelę iki žemės su prie jos priderintomis pirštinėmis, po kuria matėsi jos nuogos krūtys.
Ilgi šviesūs H. Klum plaukai retkarčiais nuogybes pridengdavo. Kuklumui išsaugoti ji vilkėjo baltas siaurikes.
Dėmesį traukė ne tik jos drąsus įvaizdis, bet ir laikinas išvaizdos pokytis – auksiniai dantų papuošalai, kuriuos ji pademonstravo pirmą kartą.
Manekenė avėjo smėlio spalvos smailianosius aukštakulnius, kurie dar labiau pailgino jos dailias kojas.
Vėliau, pozavusi su dukra fotografams, ji apsivilko pilką ilgo kirpimo dvieilį paltą su struktūriniais pečiais, akis dengė dideliais juodais saulės akiniais.
Tuo tarpu Leni pasirinko kuklesnį, bet stilingą įvaizdį – juodus trumpintus marškinėlius ir sijoną iki kelių siekiantį sijoną su skeltu.
Heidi KlumnuogybėsParyžiaus mados savaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.