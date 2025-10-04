Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Rastą negyvą garsų modelį nužudė mylimasis? Prieš mirtį šaukėsi pagalbos

2025 m. spalio 4 d. 17:10
Lrytas.lt
Niujorką prieš keletą mėnesių sukrėtė šiurpus incidentas – savo bute rastas negyvas 34 metų fitneso modelis Jacobas Zieben-Hoodas. Kaip pranešama, prieš mirtį vyras dar spėjo paskambinti tėvui ir pasakyti, kad jį persekioja sutuoktinis.
Daugiau nuotraukų (4)
Tyrėjai įtaria, kad prie šios tragedijos galėjo prisidėti jo vyras, taip pat modelis Donaldas Zieben-Hoodas.
Perspėjo tėvą dar prieš mirtį
„Daily Mail“ rašo, kad Niujorko apygardos prokuroras Alvinas Braggas atskleidė naujų šokiruojančių detalių – dar liepos 31-ąją Jacobas skambino tėvui ir prašė pagalbos, sakydamas, jog Donaldas jį sumušė ir sužalojo peiliu.
Tą pačią dieną jis tėvui nusiuntė nuotraukas, kuriose matyti giliai įpjauta koja, kruvinos žaizdos ant galvos bei veido.
Tragiškas radinys
Rugpjūčio 1-osios naktį, apie ketvirtą valandą ryto, Donaldas pats paskambino policijai pranešdamas, kad rado Jacobą be gyvybės ženklų – vyras sėdėjo ant tualeto.
Atvykę pareigūnai patvirtino, jog auka mirusi, o kūnas buvo su daugybinėmis žaizdomis ant kojos ir galvos.
Sutuoktinis – už grotų
Nors Donaldui Zieben-Hoodui kaltinimai dėl žmogžudystės kol kas oficialiai nepareikšti, prokurorai tvirtina, kad jis ilgą laiką terorizavo savo vyrą – lauždavosi į jo butą, grasino ir naudojo fizinį smurtą.
„Daily Mail“ teigimu, 40-metis šiuo metu kalinamas Rikerio salos kalėjime be teisės į užstatą. Jam pateikti 16 kaltinimų, tarp jų – smurtas artimoje aplinkoje, įsibrovimas, grasinimai, teismo draudimų pažeidimas ir neteisėtas ginklo laikymas.
MirtisModelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.