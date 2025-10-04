Rastą negyvą garsų modelį nužudė mylimasis? Prieš mirtį šaukėsi pagalbos

Tyrėjai įtaria, kad prie šios tragedijos galėjo prisidėti jo vyras, taip pat modelis Donaldas Zieben-Hoodas.
Perspėjo tėvą dar prieš mirtį
„Daily Mail“ rašo, kad Niujorko apygardos prokuroras Alvinas Braggas atskleidė naujų šokiruojančių detalių – dar liepos 31-ąją Jacobas skambino tėvui ir prašė pagalbos, sakydamas, jog Donaldas jį sumušė ir sužalojo peiliu.
Tą pačią dieną jis tėvui nusiuntė nuotraukas, kuriose matyti giliai įpjauta koja, kruvinos žaizdos ant galvos bei veido.
Tragiškas radinys
Rugpjūčio 1-osios naktį, apie ketvirtą valandą ryto, Donaldas pats paskambino policijai pranešdamas, kad rado Jacobą be gyvybės ženklų – vyras sėdėjo ant tualeto.
Atvykę pareigūnai patvirtino, jog auka mirusi, o kūnas buvo su daugybinėmis žaizdomis ant kojos ir galvos.
Sutuoktinis – už grotų
Nors Donaldui Zieben-Hoodui kaltinimai dėl žmogžudystės kol kas oficialiai nepareikšti, prokurorai tvirtina, kad jis ilgą laiką terorizavo savo vyrą – lauždavosi į jo butą, grasino ir naudojo fizinį smurtą.
„Daily Mail“ teigimu, 40-metis šiuo metu kalinamas Rikerio salos kalėjime be teisės į užstatą. Jam pateikti 16 kaltinimų, tarp jų – smurtas artimoje aplinkoje, įsibrovimas, grasinimai, teismo draudimų pažeidimas ir neteisėtas ginklo laikymas.