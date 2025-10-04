Rita Ora parodė daugiau nei reikėjo? Paparacų nuotraukose per pėdkelnes švietė ne tik kelnaitės

Į Edwardo Ennifulo surengtą „EE72“ vakarėlį, vykusį per „Womenswear Spring/Summer 2026“ kolekcijos pristatymą, Rita atvyko vilkėdama perregimą juodą suknelę, po kuria – sidabrinis liemenėlės ir apatinių komplektas bei juodos pėdkelnės.
Rita nesistengė slėptis – jos apranga atidengė daugiau, nei daugelis raudonojo kilimo svečių būtų išdrįsę parodyt. Lipant laiptais paparacų įamžintose akimirkose švietė ne tik kelnaitės, buvo matyti ir visiškai apnuogintas užpakaliukas.
Prie įvaizdžio ji priderino tamsius akinius nuo saulės, juodą rankinę ir baltus aukštakulnius, o tiesūs šviesūs plaukai bei natūralus makiažas suteikė kontrasto jos itin drąsiam pasirinkimui.
Vakaro metu dainininkė pozavo kartu su miuziklo „Wicked“ žvaigžde Cynthia Erivo – abi itin originaliai pasipuošusios moterys kaustė paparacų dėmesį.
Šis atviras įvaizdis pasirodė netrukus po to, kai Rita pristatė naują dainos „All Natural“ vaizdo klipą, kuriame taip pat atrodė gundančiai – viena šoko apleistame naktiniame klube, vilkėdama baltus marškinėlius ir vyriškus apatinius.