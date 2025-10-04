Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Rita Ora parodė daugiau nei reikėjo? Paparacų nuotraukose per pėdkelnes švietė ne tik kelnaitės

2025 m. spalio 4 d. 21:09
Lrytas.lt
Paryžiaus mados savaitėje žvilgsnius traukė dainininkė Rita Ora, kuri pasirinko drąsų, netgi provokuojantį įvaizdį – 34 metų atlikėja apsinuogino daugiau, nei daugelis tikėjosi.
Daugiau nuotraukų (4)
Į Edwardo Ennifulo surengtą „EE72“ vakarėlį, vykusį per „Womenswear Spring/Summer 2026“ kolekcijos pristatymą, Rita atvyko vilkėdama perregimą juodą suknelę, po kuria – sidabrinis liemenėlės ir apatinių komplektas bei juodos pėdkelnės.
Rita nesistengė slėptis – jos apranga atidengė daugiau, nei daugelis raudonojo kilimo svečių būtų išdrįsę parodyt. Lipant laiptais paparacų įamžintose akimirkose švietė ne tik kelnaitės, buvo matyti ir visiškai apnuogintas užpakaliukas.
Prie įvaizdžio ji priderino tamsius akinius nuo saulės, juodą rankinę ir baltus aukštakulnius, o tiesūs šviesūs plaukai bei natūralus makiažas suteikė kontrasto jos itin drąsiam pasirinkimui.
Vakaro metu dainininkė pozavo kartu su miuziklo „Wicked“ žvaigžde Cynthia Erivo – abi itin originaliai pasipuošusios moterys kaustė paparacų dėmesį.
Šis atviras įvaizdis pasirodė netrukus po to, kai Rita pristatė naują dainos „All Natural“ vaizdo klipą, kuriame taip pat atrodė gundančiai – viena šoko apleistame naktiniame klube, vilkėdama baltus marškinėlius ir vyriškus apatinius.
Rita OraParyžiaus mados savaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.