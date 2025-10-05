Iki širdies gelmių atvirame interviu – princo Williamo išpažintis: „2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenimo metai“

Rūmų šaltiniai teigia, kad tai bene nuoširdžiausias interviu, kokį princas kada nors yra davęs. Atvirame pokalbyje su aktoriumi Eugene’u Levy „Apple TV+“ laidos „The Reluctant Traveler with Eugene Levy“ epizode princas Williamas atskleidė, kaip šeima susidorojo su emociniais iššūkiais, ir teigė, kad jo valdymo laikotarpiu monarchijoje įvyks pokyčiai.
„2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenimo metai“
Princas neslepia – praėję metai šeimai buvo ypač sunkūs. Kovą Catherine Middleton viešai paskelbė apie onkologinę ligą, o netrukus po to vėžio diagnozę išgirdo ir Jungtinės Karalystės karalius Karolis III.
„Pasakyčiau, kad 2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenime,“ – prisipažino Williamas. – „Bandžiau rasti pusiausvyrą tarp vaikų, Catherine ir tėvo priežiūros... Svarbiausia man buvo, kad šeima jaustųsi saugi ir turėtų erdvės viską apmąstyti. Tai buvo labai sunku, ypač bandant kartu tęsti darbus.“
Nepaisant iššūkių, princas pabrėžė, kad stengėsi išlaikyti stiprybę ir džiaugėsi artimųjų ištverme.
„Labai didžiuojuosi savo žmona ir tėvu dėl to, kaip jie išgyveno praėjusius metus. Mano vaikai taip pat puikiai susitvarkė“, – pridėjo jis.
Catherine remisijoje: „Viskas juda teisinga kryptimi“
Paklaustas, kaip šiuo metu jaučiasi Catherine Middleton ir karalius Karolis III, Williamas atsakė nuoširdžiai, kad jiems viskas gerai.
„Viskas juda teisinga linkme – tai puikios naujienos“, – sakė jis.
Kai E. Levy paklausė, ar Catherine dabar yra remisijoje, princas tai patvirtino: „Taip, taip, ji remisijoje. Tai puiki žinia“, – trumpai pridūrė jis.
Williamas taip pat prisipažino, kad ne karališkos pareigos, o būtent šeimos išgyvenimai jį labiausiai slegia.
„Su šeima susiję dalykai mane stipriai paveikia,“ – atviravo jis. – „Kai kalba eina apie rūpestį ar stresą dėl šeimos, tai mane tikrai slegia. Darbo reikalai manęs taip neperkrauna, bet šeimos – taip. Tai labiau asmeniška, labiau jausminga.“
Apie tėvų skyrybas: „Stengiuosi nekartoti tų pačių klaidų“
Velso princas retai kalba apie savo tėvų – princesės Dianos ir karaliaus Karolio III – skyrybas, tačiau šiame interviu jis pripažino, jog šie įvykiai paliko gilų pėdsaką.
„Turi būti šiluma, saugumo, meilės jausmas – to reikia vaikystėje. Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo aštuoneri, tad tas laikotarpis buvo trumpas. Bet iš to pasimokiau ir stengiuosi nekartoti tų pačių klaidų. Man svarbiausia padaryti viską, kas geriausia mano vaikams,“ – sakė princas. – „Žinau, kad vaikystės drama ir stresas vėliau paveikia suaugusį žmogų.“
Vaikų reakcija į Catherine ligą
Williamas atskleidė, kaip George’as, Charlotte ir Louis priėmė žinią apie mamos ligą.
„Kiekvienas turi savus būdus tvarkytis su tokiais dalykais, o vaikai nuolat mokosi ir prisitaiko. Stengiamės suteikti jiems saugumą ir stabilumą. Esame labai atvira šeima – kalbamės apie tai, kas mus neramina, bet niekada negali žinoti, kokių pasekmių tai turės. Todėl svarbiausia būti šalia vieni kitiems ir užtikrinti vaikus, kad viskas bus gerai.“
„Sveikata – vienintelis tikras turtas“
Princas prisipažino, kad pastarieji įvykiai privertė iš naujo įvertinti gyvenimo trapumą.
„Mums ilgą laiką sekėsi – šeimoje rimtų ligų nebuvo. Mano seneliai sulaukė beveik 100 metų, buvo stiprūs, ištvermingi, tvirti. Bet tada staiga supranti, kad gyvenimas gali labai greitai apsiversti. Visi linkę galvoti: „Mums taip nenutiks.“ Bet kai tai nutinka tau, viskas pasikeičia“, – teigė jis.
Stengiasi apsaugoti šeimą nuo žiniasklaidos
Prisimindamas vaikystę, kai jo tėvus nuolat persekiojo žiniasklaida, Williamas aiškiai sako – neleis, kad istorija pasikartotų.
„Jei nesi atsargus, žiniasklaida gali tiek įsiterpti į tavo gyvenimą, kad viską sugriaus. Aš tai mačiau augdamas – žurnalistai buvo nenumaldomi, jie norėjo žinoti viską. Tada supratau, kokią žalą tai gali padaryti šeimai. Pažadėjau, kad taip niekada nenutiks mano šeimai.“
„Noriu sukurti pasaulį, kuriuo mano sūnus didžiuotųsi“
Kalbėdamas apie sūnų George’ą kaip būsimą karalių, Williamas sakė:
„Tai didelis klausimas, apie kurį daug galvoju. Noriu sukurti pasaulį, kuriuo mano sūnus galėtų didžiuotis – pasaulį, kuriame mūsų darbas iš tiesų keičia žmonių gyvenimus į gerą.“
Interviu metu princas Williamas apie brolį princą Harry kalbėjo labai lakoniškai. Jo vardą paminėjo tik prisimindamas vaikystę.
„Tikiuosi, kad niekada negrįšime prie kai kurių praeities praktikų, kuriose augome su Harry. Darysiu viską, kad taip neatsitiktų“, – kalbėdamas apie monarchijos valdymą teigė jis.
Galiausiai princas pažvelgė į ateitį ir pripažino, kad, nors kasryt neprabunda galvodamas apie karūną, jau turi aiškią viziją, kokio tipo karaliumi norėtų būti.
„Drąsiai galiu pasakyti, kad pokyčiai yra mano planuose – pokyčiai į gera. Man jie patinka, nebijau jų. Tai mane džiugina – mintis, kad galiu atnešti reikiamų pokyčių. Ne per daug radikalių, bet tokių, kuriuos laikau būtinais“, – kalbėjo jis.
Jungtinės Karalystės princas WilliamasCarole Middletoninterviu
