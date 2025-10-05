Šaltakraujiškai nužudyti garsūs muzikantai: įsivėlęs kartelis, sulaikyta „OnlyFans“ manekenė

Abiejų atlikėjų kūnai buvo rasti rugsėjo 17 d. Meksiko mieste – sukapoti ir paslėpti juoduose šiukšlių maišuose. Toje pačioje vietoje policija aptiko dar tris kūnus.
Pareigūnai pranešė, kad tyrimas gali būti susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Tarp įtariamųjų – Venesuelos kilmės modelis Angie Miller, kurios tikrasis vardas Angelica Yetsey Torrini Leon.
Ji buvo sulaikyta Tlalnepantlos de Baz mieste pagal Meksikos nacionalinio kovos su pagrobimais padalinio nurodymą ir iškviesta duoti parodymus.
Kol kas nežinoma, koks tikslus A. Miller vaidmuo šiame tyrime, tačiau, pasak vietos žiniasklaidos, ji buvo viena paskutinių žmonių, mačiusių B Kingą gyvą, o kai kurie šaltiniai teigia, kad juos siejo romantiniai santykiia – nors tai kol kas nepatvirtinta.
B Kingas, kurio tikrasis vardas Bayronas Sanchezas, paskutinį kartą buvo matytas, kai kartu su savo draugu Jorge Luisu Herrera-Regio Clownu išvyko į sporto salę Polanko rajone. Jie įkėlė vaizdo įrašus iš treniruotės, tačiau vėliau ryšys su jais nutrūko.
„Mes visi gyvenome tame pačiame viešbutyje“, – pasakojo B Kingo vadybininkas vietos radijui. – „Jie išėjo apie vidurdienį. Atvyko į sporto salę, įkėlė vaizdo įrašus, o po pokalbio apie pietus ryšys visiškai nutrūko. Jie neatsakinėjo į žinutes. Apie 19 val. 30 min. bandžiau jiems skambinti – nei Regio, nei B Kingas neatsiliepė. Vėliau jų telefonai išsijungė. Iš pradžių pernelyg nesijaudinau, bet po virdurnakčio jau labai sunerimau.“
Pranešama, kad nusikaltimo vietoje buvo paliktas nusikalstamos grupuotės „La Familia Michoacana“ pranešimas. Tai vienas žiauriausių Meksikos narkotikų kartelių, garsėjantis kontrabanda, žmogžudystėmis ir prekyba žmonėmis.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro pasmerkė jaunų menininkų nužudymą ir paragino Meksikos prezidentę Claudia Sheinbaum suteikti diplomatinę pagalbą.
„Jie nužudė mūsų jaunimą,“ – pareiškė jis. – „Dar daugiau jaunų žmonių tapo aukomis dėl kovos su narkotikais politikos, kuri iš tiesų nekovoja su narkotikų prekeiviais.“