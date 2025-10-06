Garsiosios Siamo dvynės atsivėrė apie savo seksualinį gyvenimą: pasakė, kaip elgiasi intymiais momentais

Maždaug prieš metus viena iš dvynių – Carmen (25 m.) ištekėjo už savo vyro Danielio McCormacko, o štai kita dvynė partnerio neturi.
Neseniai seserys atvirame interviu atskleidė, kad kartais tam tikru būdu tenka atsiriboti viena nuo kitos, nors daugeliui tai atrodo neįmanoma.
Ne paslaptis, kad santuokinį gyvenimą gyvenanti Carmen kartais nori praleisti laiką su savo vyru intymiai. Tačiau ką tuo metu veikia vienu kūnu besidalijanti Lupita?
Carmen tikino, kad ji bet kokiu atveju gerbia savo sesers Lupitos norus, o kad nebūtų taip nejauku, intymiais momentais ji tiesiog nepertraukiamai kalba.
„Nežinau, kaip kitaip tai pasakyti“, – kalbėjo Carmen žurnalui „People“ bendrame interviu su Lupita ir Danieliu.
Ji taip pat pridūrė, kad jeigu Lupita nesijaučia patogiai dėl privačios akimirkos tarp Carmen ir Danielio, pavyzdžiui, apsikabinimo ar pokalbio, jiedu tiesiog gerbia Lupitos norą.
Savo ruoštu Lupita pripažino, kad yra aseksuali, todėl nejaučia jokio seksualinio potraukio.
Intymiais momentais ji bando atsiriboti, o dėmesį nukreipia jau patikrintais būdais.
„Turiu ausines ir telefoną. Man nerūpi“, – sakė ji.
Lupita taip pat prasitarė apie tai, kaip ji apskritai vertina savo sesers vyrą.
„Myliu jį kaip brolį. Ir viskas“, – pasakojo ji.
Tuo tarpu Carmen pabrėžė, kad jų santykiai yra kitokie, nei daugelis gali įsivaizduoti.
„Manau, kad egzistuoja tam tikras visuomenės lūkestis, jog santykiuose visą laiką turi būti daug švelnumo. Iš tiesų, mes daugiausia juokaujame“, – kalbėjo ji.
Savo ruožtu Danielis nebuvo linkęs plačiai kalbėti apie jų santykius ir teigė, kad tai – tik jų reikalas.
„Žmonės tiesiog apsėsti sekso. Ir jei atvirai, tai ne jūsų reikalas“, – sakė jis.
Tam pritarė ir Carmen: „Aš nesuprantu, kodėl žmonėms reikia žinoti apie mano intymias kūno dalis tam, kad mus laikytų žmonėmis.“
Galiausiai Carmen ir Danielis atskleidė savo požiūrį į tėvystę. Pasirodo, apie vaikus nėra net kalbų.
„Jokių vaikų. Ir niekada jų neplanuojame. Man patinka dėdės ir tetos vaidmuo – tarsi pasiimi vaiką, o dienos pabaigoje gali jį grąžinti“, – sakė Danielis.
Jam antrino ir Carmen: „Niekada nemačiau savęs kaip mamos.“