Jennifer Lopez ir Benas Affleckas susitaikė? Gerbėjų kalbas pakurstė vaizdai ant raudonojo kilimo

J. Lopez ir B. Affleckas vienas kitam kompaniją palaikė naujo filmo „Kiss Of The Spider Woman“ premjeroje.
Tai buvo pirmas bendras jų pasirodymas ant raudonojo kilimo po oficialaus išsiskyrimo, apie kurį pora pranešė sausį.
Ne vienas gerbėjas atkreipė dėmesį, kad šį kartą jiedu pozavo itin meiliai ir spinduliavo gera nuotaika.
Premjeros metu J. Lopez vilkėjo išskirtinę „Harris Reed“ suknelę su neįprastu juodu korsetu, kuris pabrėžė dailias jos kūno linijas.
Tuo metu B. Affleckas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir baltus marškinius. Pozuodamas su savo buvusia žmona, jis švelniai laikė apglėbęs ją per liemenį.
Ant raudonojo kilimo jiedu atrodė taip, tarsi visi nesutarimai būtų išgaravę.
J. Lopez besikalbėdama su B. Afflecku meiliai šypsojosi, o jis jai atsakė tuo pačiu. Negana to, buvę sutuoktiniai kažką šnibždėjosi, nepaisant to, kad visi juos mato.
Kad ir kaip bebūtų, buvusi pora apie susitaikymą neužsiminė, todėl šis bendras jų pasirodymas gali būti tik ženklas, kad jiedu puikiai sutaria net ir po skyrybų.
Primename, kad J. Lopez ir B. Affleckas apie skyrybas pranešė sausio mėnesį. Jų santuoka truko dvejus metus.
Jennifer LopezBenas AffleckasSkyrybos
