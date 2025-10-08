Žinomas lietuviškų šaknų JAV lenktynininkas išgyvena širdį veriančią netektį

Socialiniame tinkle „Instagram“ jis pranešė, jog pasaulį paliko jo močiutė. Būtent žodį „močiutė“ įraše jis parašė lietuvių kalba.
„Ilsėkis ramybėje, močiute. Ačiū, kad išmokei šokti per sunkius gyvenimo išbandymus. Visada tave mylėsiu. Apkabink senelį už mane“, – jautriai rašė jis.
Davidas yra lietuvių kilmės amerikietis, jo tėvai yra emigravę iš Lietuvos.
Vyras yra „IndyCar“ žvaigždė. 2025 m. sezonui jis sudarė kontraktą su „AJ Foyt Racing“, o nuo 2026 m. jis perkeliamas į „Team Penske“, kur važiuos Nr. 12 Chevrolet automobiliu.
Nors jis dar neturi „IndyCar“ sezono čempiono titulo, ne kartą lipo ant nugalėtojų podiumo ir yra laikomas perspektyviu jaunu vairuotoju.
