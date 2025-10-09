Tragiškomis aplinkybėmis mirė bokso legendos 17-metis sūnus

Pirmadienį vaikinas buvo rastas negyvas savo namuose Meksikoje. Ten jis gyveno kartu su motina Amanda Rodrigues.
Apie 17-mečio netektį patvirtino artimas šeimos draugas ir asmens sargybinis Chuckas Zito, kuris socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute.
„Su giliu liūdesiu turiu pranešti... Ilsėkis ramybėje, 17-metis ARTURO GATTI JAUNESNYSIS.
Užuojauta Arturo Gatti artimiesiems – mamai, seserims, broliams ir jo dukrai Sophiai“, – rašė jis.
Jaunuolis sekė savo tėvo pėdomis ir boksuotis pradėjo būdamas vos šešerių.
Po žinios apie jo mirtį pasipylė internautų užuojauta, o ne vienas stebėjosi, kad ši netektis primena jo tėvo, legendinio boksininko A. Gatti, mirtį.
Kol kas mirties priežastis nėra skelbiama, tačiau ne vienas tai vadina „skaudžiu istorijos pasikartojimu“.
Primename, kad vaikino tėvas A. Gatti mįslingomis aplinkybėmis 2009 m. taip pat buvo rastas negyvas savo namuose.