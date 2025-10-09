Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Tragiškomis aplinkybėmis mirė bokso legendos 17-metis sūnus

2025 m. spalio 9 d. 16:55
Lrytas.lt
Bokso bendruomenę sukrėtė skaudi netektis – mirė pofesionalaus boksininko Arturo Gatti (1972–2009) sūnus Arturo Gatti Jr. Jam buvo vos 17 metų.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį vaikinas buvo rastas negyvas savo namuose Meksikoje. Ten jis gyveno kartu su motina Amanda Rodrigues.
Apie 17-mečio netektį patvirtino artimas šeimos draugas ir asmens sargybinis Chuckas Zito, kuris socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute.
„Su giliu liūdesiu turiu pranešti... Ilsėkis ramybėje, 17-metis ARTURO GATTI JAUNESNYSIS.
Užuojauta Arturo Gatti artimiesiems – mamai, seserims, broliams ir jo dukrai Sophiai“, – rašė jis.
Jaunuolis sekė savo tėvo pėdomis ir boksuotis pradėjo būdamas vos šešerių.
Po žinios apie jo mirtį pasipylė internautų užuojauta, o ne vienas stebėjosi, kad ši netektis primena jo tėvo, legendinio boksininko A. Gatti, mirtį.
Kol kas mirties priežastis nėra skelbiama, tačiau ne vienas tai vadina „skaudžiu istorijos pasikartojimu“.
Primename, kad vaikino tėvas A. Gatti mįslingomis aplinkybėmis 2009 m. taip pat buvo rastas negyvas savo namuose.
BoksasnetektisMirtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.