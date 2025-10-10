Legendinės grupės „Kiss“ narys pateko į avariją: aiškėja jo būklė

Kaip rašė „People“, antradienį vyras nualpo vairuodamas Ramiojo vandenyno pakrantės greitkelyje.
Skelbiama, kad po avarijos G. Simmonsas buvo išvežtas į ligoninę Malibu, Los Andžele.
Muzikantas pareigūnams neva sakė, kad prarado sąmonę, kai važiavo garsiuoju pajūrio keliu, ir dėl to atsitrenkė į stovintį automobilį.
Tai vėliau patvirtino ir pareigūnai – pasak jų, muzikanto automobilis atsitrenkė į kitą stovintį automobilį, o vairuotojas buvo nuvežtas į ligoninę.
Po šios žinios kiek vėliau prabilo ir muzikanto atstovas, kuris atskleidė vyro būklę.
Jis leidiniui „People“ patvirtino, kad dabar G. Simmonsas jaučiasi gerai ir jau grįžo prie darbų.
Apie tai pasisakė ir muzikanto žmona Shannon Tweed (68 m.), kuri patvirtino, kad vyras sveiksta namuose. Taip pat ji pridūrė, kad gydytojai visai neseniai pakeitė jo vaistus.
Šis incidentas įvyko prieš pat grupės „KISS“ pirmąjį susibūrimą po 2023 m. koncertinio turo pabaigos.
Grupė lapkritį Las Vegase surengs renginį „KISS Army Storms Vegas“, skirtą pažymėti 50-ąsias grupės metines.