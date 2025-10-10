Lrytas Premium prenumerata tik
Muzikos legendos Tinos Turner atminimą užtemdė gerbėjų pasipiktinimas: „Ji nusipelno geriau“

2025 m. spalio 10 d. 09:38
Lrytas.lt
Praėjus kiek daugiau nei metams po muzikos legendos Tinos Turner (1939–2023) mirties, jos gimtasis miestelis Braunsvilis nusprendė pagerbti atlikėją įspūdingo dydžio bronzine skulptūra. Visgi iškilmingą pagarbą užtemdė gerbėjų diskusijos – jie piktinosi teigdami, kad ikoniškoji „rokenrolo karalienė“ nusipelnė kur kas geresnio įamžinimo.
Net 3 metrų bronzinė skulptūra buvo atidengta rugsėjo 27 d. kasmetinės šventės „Tina Turner Heritage Days“ metu, rašė „today.com“.
Statula atvaizduoja T. Turner, vilkinčią mini sijoną ir aukštakulnius, o jos rankose, žinoma – mikrofonas.
Šį atminimą sukūręs skulptorius Fredas Ajanogha iš Atlantos teigė, kad ypač daug dėmesio skyrė bandydamas atkurti T. Turner šukuoseną, kurią jis palygino su liūto karčiais.
Visgi sunku nepastebėti, kad atkartoti tokius plaukus buvo sudėtinga. Kai socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas statulos atidengimas, gerbėjai ėmė reikšti nusivylimą.
„Tą statulą reikėjo nugriauti vos ją atidengus. Tai labai prasta kopija to, kas turėtų būti ikoniškoji Tina Turner. Taip nepagarbu!“ – rašė vienas internautas ir pridūrė, kad už skulptūrą sumokėjęs asmuo turėtų atgauti pinigus.
Kiti internautai šią skulptūrą vadino tragedija ir neslėpė nusivylimo tokiu muzikantės atvaizdavimu.
„Ji nusipelno geriau“, – rašė dar vienas internautas.
„Atsiprašau, bet ši statula yra juokinga. Negaliu į ją žiūrėti nesijuokdamas. Ji mano numylėtinė, bet kodėl jie taip padarė su jos plaukais?“ – klausė kitas.
„Šiuo metu esu įsitikinęs, kad tie vadinamieji skulptoriai mus tiesiog erzina“, – pridūrė dar vienas.
Primename, kad T. Turner šį pasaulį paliko 2023-ųjų gegužę, būdama 83-ejų. Oficialiai buvo pranešta, kad ji ramiai iškeliavo savo namuose Šveicarijoje po ilgalaikių sveikatos problemų – ji ilgus metus kovojo su inkstų ligomis, buvo patyrusi insultą ir sirgo žarnyno vėžiu.
