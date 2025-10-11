Medaus mėnuo virto košmaru: realybės šou žvaigždė po šuns įkandimo liko priblokšta vyro reakcijos

Kaip praneša The Sun, incidentas įvyko, kai Leisha, leisdamą laiką su savo naujuoju vyru Reissu Boyce’u iš realybės šou, pasilenkė paglostyti šuns.
Gyvūnas sureagavo agresyviai ir įkando jai į veidą. Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę.
Iš pradžių jos vyras Reissas incidentą pavadino nedideliu įdrėskimu, tačiau netrukus paaiškėjo, kad Leishai reikalinga medicininė pagalba.
Šaltinių teigimu, moteris labai išsigando, o vyro abejinga reakcija ją nuvylė – tarp poros kilo aštrus konfliktas.
Leishai teko prašyti vyro, kad šis lydėtų ją į ligoninę, kas, pasak jos, buvo itin skaudu.
„Ji mano, kad jam neturėjo tekti to sakyti – jis turėjo būti šalia savaime“, – rašo „The Sun“.
Poros santykiai nuo pat pradžių nebuvo sklandūs. Po vestuvių, kurios buvo parodytos per E4 kanalą, žiūrovai matė, kad tarp jų trūksta romantikos ir artumo.
Reissas, dirbantis dažytoju-dekoratoriumi, ne kartą pavadino dantų rinkodaros specialiste dirbančią Leishą „per garsia“ ir mėgstančia „išpūsti burbulus iš nieko“.
Per išvyką laivu Leisha paklausė: „Ar įsivaizduoji mane savo ateityje?“ Tačiau Reissas nebuvo patenkintas klausimu ir atšovė: „Man dar nereikia spaudimo.“
Vėliau kamerai jis pasakė: „Negaliu patikėti, kad ji taip paklausė. Rimtai? Po velnių.“
Poros įtampa buvo juntama dar per vestuvių vakarėlį, kai Leisha ir jos pamergė pradėjo klausinėti Reisso apie jo buvusias merginas.
„Kokios buvo tavo buvusios?“ – teiravosi Leisha.
„Visokios, man svarbiausia ryšys“, – atsakė jis.
Pamergė pridūrė: „Tai kiek tų buvusių iš viso buvo?“
Vėliau atskleista, kad Reissas, būdamas septynerių, sužinojo, jog vyras, kurį laikė savo tėvu, iš tiesų nėra jo biologinis tėvas. Ši patirtis, kaip sako jis pats, stipriai suformavo jo požiūrį į šeimą.
„Kai tuoksiuosi, nenoriu turėti vaikų ir po to išsiskirti. Jokiu būdu. Noriu, kad mano šeima būtų tvirta ir vieninga“, – sakė jis.
realybės šouŠuoįkandimas
Rodyti daugiau žymių