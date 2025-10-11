Mirė legendinė aktorė Diane Keaton

Kaip praneša people, aktorė mirė Kalifornijoje. Mirties priežastis kol kas neskelbiama.
Diane Keaton yra pelniusi „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį Woody Alleno romantinėje komedijoje „Annie Hall“ (1977 m.). Šis filmas tapo kino klasika ir atnešė apdovanojimus už geriausią filmą, režisūrą ir scenarijų.
Be šio vaidmens, D.Keaton dar tris kartus buvo nominuota „Oskarui“ – už filmus „Reds“, „Marvin’s Room“ ir „Something’s Gotta Give“.
Savo karjerą ji pradėjo teatre – 1969 m. Brodvėjuje pasirodė Woody Alleno pjesėje „Play It Again, Sam“, kurioje jie abu vaidino ir tapo pora.
Netrukus D.Keaton užkariavo Holivudą – jos Kay Adams vaidmuo legendiniuose Franciso Fordo Coppolos filmuose „Krikštatėvis“ (1972 m.) ir „Krikštatėvis II“ (1974 m.) atnešė jai pasaulinę šlovę.
D.Keaton dažnai vaidino kartu su Woody Allenu – juostos „Sleeper“ (1973 m.) ir „Love and Death“ (1975 m.) tapo klasika. Tačiau būtent „Annie Hall“ pavertė ją kino istorijos dalimi.
Jos personažas, ekscentriška ir nuoširdi Annie, įkvėpė ištisą kartą žiūrovių bei tapo mados ikona – D.Keaton stilius, skrybėlaitės ir kostiumai su liemenėmis tapo 8-ojo dešimtmečio simboliu.
Žurnalo „The New Yorker“ interviu metu D.Keaton yra sakiusi:
„Pastebėjau, kad žmonės kartoja Annie Hall frazes, ir man tai nepatinka. Tapti atpažįstamai – nėra gera idėja. Tai saugu, bet pavojinga – nes kai visuomenė tave priima, ten ir lieki. Noriu karjeros kaip Katharine Hepburn – ji brendo, keitėsi.“
Diane KeatonMirtisnetektis
