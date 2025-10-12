Aiškėja legendinės aktorės Diane Keaton mirties priežastis: paskutinis instagramo įrašas spaudžia širdį

Anot bičiulės, buvimas dėmesio centre jai niekada nebuvo svarbus. Komedijos „First Wives Club“ („Pirmųjų žmonų klubas“) žvaigždė labiausiai vertino savo namus ir mylimą auksinį retriverį Reggie.
Šuo buvo matomas ir paskutiniame D.Keaton įraše „Instagram“ tinkle, paskelbtame balandį, Nacionalinės augintinių dienos proga.
„Diane visada labai gerai žinojo, kas ji yra ir kaip nori gyventi. Pastaraisiais metais ji buvo tik artimųjų rate ir tai jai tiko. Ji buvo linksma iki pat pabaigos – mokėjo net paprastus momentus paversti ypatingais. Tokia ji tiesiog buvo“, – sakė draugė.
Ji prasitarė, kad kurį laiką aktorės sveikata buvo bloga, tačiau apie tai kalbėti ji nenorėjo. Jos bėklė pablogėjo staiga.
Kita aktorės kolegė, Bette Midler, su kuria D.Keaton vaidino filme „First Wives Club“, taip pat pagerbė jos atminimą: „Ji buvo nepaprastai juokinga, visiškai originali ir be menkiausio apsimestinumo ar konkurencijos, kokios dažnai pasitaiko tarp žvaigždžių,“ – rašė Midler.
Leidiniui „People“ patvirtinta, kad Keaton mirė Kalifornijoje, sulaukusi 79 metų.
„Šiuo metu daugiau detalių nebus pateikta. Šeima prašo privatumo šiuo didelio liūdesio metu,“ – nurodė aktorės atstovas spaudai.
Diane Keaton išgarsėjo 8-ajame dešimtmetyje, suvaidinusi pirmuose dviejuose Franciso Fordo Coppolos „Krikštatėvio“ filmuose ir dirbdama su režisieriumi Woody Allenu. Už pagrindinį vaidmenį filme Annie Hall (1977 m.) ji pelnė „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį ir tapo stiliaus ikona tiek ekrane, tiek už jo ribų.
Per karjerą D.Keaton dažnai bendradarbiavo su scenariste ir režisiere Nancy Meyers. Jų kūrybinė partnerystė prasidėjo 1987 m. filmu Baby Boom, vėliau tęsėsi filmuose Father of the Bride (1991 m.) ir jo tęsinyje (1995 m.), bei didžiuliu hitu tapusiame Something’s Gotta Give (2003 m.).
2024-aisiais D.Keaton pasirodė paskutiniuose savo filmuose „Arthur’s Whisky“ ir „Summer Camp“. Aktorė turi du vaikus – dukrą Dexter Keaton (29 m.) ir sūnų Duke'ą Keatoną (25 m.).