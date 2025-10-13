Aiškėja daugiau detalių apie Diane Keaton mirtį

Nors iki šiol jokiame šaltinyje nebuvo nurodyta aktorės mirties priežastis ar tiksli mirties data, pirmadienį paaiškėjo daugiau detalių.
Kaip skelbė „USA Today“, Los Andželo ugniagesių departamentas pranešė, jog reagavo į iškvietimą dėl medicininės pagalbos D. Keaton namuose, o vėliau išvežė asmenį į ligoninę. Apie tai skelbė ir CNN.
Tiksli aktorės mirties priežastis vis dar laikoma paslaptyje, tačiau manoma, kad ji turėjo sveikatos problemų.
Apie tai anksčiau kalbėjo jos draugė, kuri prasitarė, kad kurį laiką aktorės sveikata buvo bloga, tačiau apie tai kalbėti ji nenorėjo. Manoma, kad jos būklė pablogėjo staiga.
Diane Keaton išgarsėjo 8-ajame dešimtmetyje, suvaidinusi pirmuose dviejuose Franciso Fordo Coppolos „Krikštatėvio“ filmuose ir dirbdama su režisieriumi Woody Allenu. Už pagrindinį vaidmenį filme Annie Hall (1977 m.) ji pelnė „Oskarą“ už geriausią moters vaidmenį ir tapo stiliaus ikona tiek ekrane, tiek už jo ribų.
Per karjerą D.Keaton dažnai bendradarbiavo su scenariste ir režisiere Nancy Meyers. Jų kūrybinė partnerystė prasidėjo 1987 m. filmu Baby Boom, vėliau tęsėsi filmuose Father of the Bride (1991 m.) ir jo tęsinyje (1995 m.), bei didžiuliu hitu tapusiame Something’s Gotta Give (2003 m.).
2024-aisiais D.Keaton pasirodė paskutiniuose savo filmuose „Arthur’s Whisky“ ir „Summer Camp“. Aktorės gedi du jos vaikai – dukra Dexter Keaton (29 m.) ir sūnus Duke'as Keatonas (25 m.).
Diane Keatonmirėnetektis
