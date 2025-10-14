Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė vos 51-erių R&B muzikos žvaigždė D’Angelo

2025 m. spalio 14 d. 20:09
Lrytas.lt
R&B muzikos žvaigždė, „Grammy“ laureatas Michaelas Eugene’as Archeris, geriau žinomas kaip D’Angelo, mirė sulaukęs 51-erių po kovos su vėžiu, rašo BBC.
Šią žinią žiniasklaidai patvirtino jo šeima.
Artimieji pareiškime teigė, kad atlikėjas paliko „nepaprastai didelį muzikos palikimą“ ir paragino gerbėjus švęsti „dovaną – jo dainas, kurias jis paliko pasauliui“.
Įtakingasis dainininkas buvo žinomas kaip neo-soul žanro pradininkas – muzikinės krypties, subtiliai jungiančios R&B, hiphopo ir džiazo elementus.
Per savo karjerą jis išleido tris albumus ir pelnė keturis „Grammy“ apdovanojimus.
Jo hitas „Untitled (How Does It Feel)“ tapo legendiniu po to, kai dainininkas pasirodė vienu kadru nufilmuotame vaizdo klipe – nuogas, visa siela atsidavęs muzikai.
