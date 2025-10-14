Mirė vos 51-erių R&B muzikos žvaigždė D’Angelo

Šią žinią žiniasklaidai patvirtino jo šeima.
Artimieji pareiškime teigė, kad atlikėjas paliko „nepaprastai didelį muzikos palikimą“ ir paragino gerbėjus švęsti „dovaną – jo dainas, kurias jis paliko pasauliui“.
Įtakingasis dainininkas buvo žinomas kaip neo-soul žanro pradininkas – muzikinės krypties, subtiliai jungiančios R&B, hiphopo ir džiazo elementus.
Per savo karjerą jis išleido tris albumus ir pelnė keturis „Grammy“ apdovanojimus.
Jo hitas „Untitled (How Does It Feel)“ tapo legendiniu po to, kai dainininkas pasirodė vienu kadru nufilmuotame vaizdo klipe – nuogas, visa siela atsidavęs muzikai.