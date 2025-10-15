Eminemas antrą kartą taps seneliu

Sekmadienį, spalio 12-ąją, ji pasidalijo jautria žinia savo „Instagram“ paskyroje.
Nuotraukoje su vyru ji stovėjo lauke, apsupta aukso spalvos šviesos, ir rankose laikė baltą kūdikio bodį su užrašu „Baby Moeller“ bei „Coming 2026“.
Kitose nuotraukose užfiksuota akimirka, kai Alaina praneša vyrui, kad laukiasi: ji užriša jam akis ir veda per jų statomus namus.
Nusiėmęs raištį, Mattas pamato žmoną su dėžute, kurioje – nėštumo testas.
„Geriausia tavyje + manyje. Jau kelis mėnesius savyje nešioju mažą širdies plakimą, kuris visiškai pakeitė mano gyvenimą. Yra kažkas neapsakomo žinant, kad tavo viduje auga ir svajoja maža gyvybė, o tu tyliai kuždi jam maldas ir viltis, kurias girdi tik jis.
Niekada nebuvau už nieką taip dėkinga, kaip už šią dovaną, už galimybę auginti mūsų šeimą, apie kurią svajojome taip ilgai. Ačiū, Dieve, už šį palaiminimą.
Baby M, mes nekantriai laukiame tavęs, mažyli“, – jautriai rašė ji.
Komentaruose palaikymą išreiškė ir sesuo Hailie Jade Scott.
„Labai džiaugiuosi už jus. Nekantrauju tapti šio mažylio teta, o Elliot’as jau svajoja susitikti su savo pusbroliu,“ – rašė ji.
Primename, kad 2023 m. birželio 9 d. Alaina ir Mattas susituokė įspūdingoje „Didžiojo Getsbio“ stiliaus ceremonijoje, kurioje ypatingą vaidmenį atliko ir pats Eminemas.
„Turėjau 24 metrų ilgio juodai baltą languotą kilimą, ir mano tėtis vedė mane prie altoriaus,“ – pasakojo Alaina žurnalui People.
Eminemas turi tris dukteris – Alainą Marie, Hailie Jade ir Stevie Laine. Alainą jis įsivaikino 2000-aisiais, kai jos biologinė mama kovojo su priklausomybėmis.
Reperis taip pat įsivaikino Stevie 2005-aisiais.
Šių metų balandį Eminemas tapo seneliu pirmą kartą – Hailie pagimdė sūnų, kurį pavadino Elliotu Marshallu.