Nužudytas populiarus vos 29-erių dainininkas: aplinkybės sukrečia

Meksiko miesto Piliečių saugumo sekretoriatas (SSC) penktadienį, spalio 10-ąją, pranešė, kad vyras mirė nuo šautinių žaizdų.
Pasak SSC, šiuo metu analizuojami vaizdo kamerų įrašai siekiant nustatyti užpuolikus. Pirminiais duomenimis, ataką įvykdė du motociklais važiavę asmenys.
Į įvykio vietą buvo iškviestos teismo medicinos tarnybos ir pradėtas bendras tyrimas kartu su prokuratūra.
Televizijos tinklas Hoy patvirtino skaudžią žinią „Instagram“ įraše, prie Fede nuotraukos rašydamas:
„HOY šeima gedi mūsų draugo ir kolegos Fede Dorcaz netekties. Mes reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai, tėvams ir mylimajai Marjanai Avilai“, – rašė jie. Tinklas pridūrė, kad Dorcaz ir jo mergina turėjo pasirodyti naujajame „Las Estrellas Bailan“ — garsenybių šokių šou — sezone.
„Fede paliko didžiulę tuštumą mūsų komandoje. Jo atminimas ir aistra amžinai mus įkvėps. Ilsėkis ramybėje, Fede Dorcaz“, – pridėjo komanda. Skelbiama, kad dainininkas po šokių repeticijos važiavo namo. Tuo metu įvyko šaudynės. Manoma, kad tai buvo bandymas apiplėšti. Fede buvo pašautas į kaklą ir mirė vietoje.
Jo širdies draugė Mariana Avila taip pat pagerbė mylimojo atminimą socialiniuose tinkluose.
„Tu visada būsi mano mėgstamiausias žmogus šiame pasaulyje. Aš tave myliu, myliu, myliu — ir visada mylėsiu“, – rašė ji.