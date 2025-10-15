Paaiškėjo, kodėl Catherine Middleton ryžosi kardinaliems išvaizdos pokyčiams

Iš pradžių tokie hercogienės pokyčiai internautus labai nustebino – kol vieni gyrė jos naują įvaizdį, kiti kraipė galvas.
Pasigirdo ir kalbų, kad tikriausiai tai perukas, kurio neva prireikė po vėžio gydymo, tačiau tai – tik gandai.
Kiek vėliau C. Middleton buvo pasirodžiusi ir su jau tamsesniais plaukais, kurie buvo dailiai sušukuoti į pusiau surištą uodegą.
Akivaizdu, kad sunkią kovą su vėžiu ištvėrusi hercogienė dabar tiesiog švyti. Atrodo, kad pokyčiai jai leido atrasti save iš naujo.
Visgi kai kurie mano, kad tokiems pastebimiems pasikeitimams C. Middleton ryžosi ne be reikalo.
Leidinio „Radar Online“ šaltinių teigimu, plaukų spalvos pakeitimas Velso princesei simbolizavo naują pradžią po sunkios kovos su vėžiu.
Šaltinių teigimu, Catherine norėjo užmiršti sunkų gydymo laikotarpį ir versti naują puslapį.
Porai artimi šaltiniai taip pat pakometavo kalbas apie peruką. Jų teigimu, tai yra jos pačios plaukai, o princas Williamas labai džiaugiasi nauju žmonos stiliumi.
Panašu, kad hercogienės liga stipriai paveikė visos šeimos gyvenimą, o pokyčiai jų kasdienybėje buvo neišvengiami.
Primename, kad pastaraisiais mėnesiais C. Middleton su princu Williamu ir vaikais ruošiasi palikti senuosius namus ir persikelti į naujus.
Šeima apsigyvens „Forest Lodge“ rezidencijoje, kuri leis mėgautis įspūdingais vaizdais ir privatumu.
