Po daugiau nei dešimtmečio tylos – viltį teikianti žinia apie M. Schumacherio būklę

Neseniai pasirodė naujausia žinia apie M. Schumacherio būklę, kuri tos vilties suteikė dar daugiau.
Kaip skelbė news.com.au, vienas šaltinis iš „Formulės 1“ aplinkos prasitarė, kad M. Schumacheris galimai rodo nežymius sveikatos pagerėjimo požymius.
Apie tai prabilo prancūzų leidinio „L'Équipe“ žurnalistas Stefanas L'Hermittas.
Nors konkrečios informacijos apie M. Schumacherio būklę nėra, vyras laidoje „Le Grand Récit“ užsiminė, kad galimai pastebimi menki, bet teigiami ženklai.
„Pasakyčiau, kad jam nėra gerai, tačiau galbūt jis po truputį sveiksta, nes iš esmės mes nežinome nieko konkretaus. Šiais metais jis pasirašė ant šalmo, skirto labdaros renginiui.
Ar jo žmona Corinna laikė jo ranką? Nežinome tiksliai, tačiau tai pirmas kartas, kai pamatėme teigiamus ženklus – tarsi gyvybės ženklus“, – kalbėjo jis.
Tai įvyko 2025 m. balandį, kai M. Schumacheris pasirašė ant legendinio lenktynininko Sero Jackie Stewarto šalmo. Skelbiama, kad jam pasirašyti padėjo žmona Corinna.
Šis gestas daugybei gerbėjų suteikė vilties dėl lenktynininko sveikatos.
Taip pat S. L’Hermittas pabrėžė, kad kol kas nežino jokios konkrečios informacijos apie jo būklę, tačiau jis mano, kad buvęs „Ferrari“ vairuotojas vis dar negali kalbėti.
„Taigi mes vis dar kalbame apie žmogų, kuris kvėpuoja, kuris galbūt turi minimalių sąveikų su šeima, tačiau negalime tvirtai sakyti, kad jam sekasi gerai,“ – pridūrė jis.
Primename, kad 2013 m. gruodį M. Schumacheris slidinėdamas patyrė smegenų traumą ir 6 mėnesiams jam buvo sukelta dirbtinė koma.
Po nelaimės jo žmona Corinna sugebėjo sukurti itin uždarą aplinką, kad apsaugotų vyro privatumą.
