Dėl pedofilijos kalėjęs „Lostprophets“ dainininkas I. Watkinsas nužudytas per išpuolį kalėjime

I. Watkinsas 2013 m. buvo nuteistas už daugybę seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, įskaitant bandymą išžaginti kūdikį.
I. Watkinsas jau buvo užpultas Wakefieldo kalėjime 2023 m., tačiau tuomet jo sužalojimai nebuvo gyvybei pavojingi.
Šeštadienį vyras buvo mirtinai sužeistas per incidentą kalėjime.
Dėl šio įvykio du kaltinamieji – Rashidas Gedelas (25 m.) ir Samuelis Dodsworthas (43 m.) pirmadienio rytą pasirodė Lydso Karališkajame Teisme. Per trumpus posėdžius kaltės jie nepripažino.
Anksčiau prokurorai I. Watkinsą apibūdino kaip vyrą, sugadintą šlovės, narkotikų ir galios – žmogų, kuris padarė nusikaltimus „už sveiko proto ribų“.
Teismo metu buvo pabrėžta, kad I. Watkinsas pasitelkdavo savo žinomumą, norėdamas manipuliuoti ir valdyti kitus. Dažnai jis būdavo apsvaigęs nuo stiprių narkotikų.
Jis priklausė žinomai Jungtinės Karalystės grupei „Lostprophets“, susikūrusiai 1997 m., kurios sėkmę užtemdė baisi grupės nario gyvenimo dėmė.
