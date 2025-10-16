Kyla pasipiktinimo banga: garsus amerikiečių dainininkas Jasonas Derulo koncertavo Maskvoje

Po koncerto Maskvoje 36 metų atlikėjas pasirodė ir Sankt Peterburge. J. Derulo savo „Instagram“ paskyroje, kurią seka daugiau nei 38 mln. žmonių, pasidalijo nuotrauka iš Rusijos vadovo Vladimiro Putino gimtojo miesto.
Internete atlikėjas sulaukė aštrios kritikos už tai, kad koncertuoja Rusijoje karo su Ukraina metu. Dalis internautų mano, jog tokie koncertai tik stiprina Rusijos ekonomiką.
Daugelis Ukrainos atlikėjų taip pat išreiškė savo nepasitenkinimą. Tarp jų – televizijos laidų vedėjas Denisas Khrystovas bei dainininkas Vladas Darvinas.
Savo pasipiktinimu dalijosi ir socialinių tinklų vartotojai.
„Kai nori pasijusti žvaigžde – važiuoji į šalį, kur tikros žvaigždės nebevažiuoja“, – rašė viena.
„Visada tik dėl pinigų“, – pridėjo kita.
„Iškart pašalinau jį iš grojaraščio. Buvo tik dvi dainos, bet vertybės svarbiau nei pinigai“, – laikytasi ir tokios pozicijos.
J. Derulo – vienas populiariausių amerikiečių atlikėjų, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Talk Dirty“, „Want to Want Me“ ir „Savage Love“, bendradarbiavęs su tarptautinėmis muzikos žvaigždėmis.
Jasono sprendimas koncertuoti Maskvoje karo metu išprovokavo platų visuomenės ir garsenybių pasipiktinimą, tapdamas dar vienu pavyzdžiu, kaip skirtingai pasaulyje vertinamas dalyvavimas kultūriniuose renginiuose agresorės šalyje.
Jasonas DeruloRusijaSankt Peterburgas
