Influencerė ir jos 15-metė dukra rastos negyvos: įtarimą kaimynams sukėlė neįprastas kvapas

2025 m. spalio 17 d. 12:01
Lrytas.lt
Prieš savaitę Rio de Žaneire 33-ejų nuomonės formuotoja Lidiane Aline Lorenço ir jos 15-metė dukra Miana buvo rastos negyvos. Jų kūnai buvo rasti po kaimynų kreipimosi dėl keisto kvapo, kuris sklido iš jų buto, skelbė „People“.
Kai kaimynai pranešė apie keistą sklindantį kvapą, atvyko ugniagesiai.
Brazilijos žiniasklaidos teigimu, mamos ir dukros kūnai buvo rasti atskiruose namų kambariuose.
Miana buvo rasta svetainėje, o jos motina L. A. Lorenço – viename iš miegamųjų, praneša naujienų portalas G1.
Skelbiama, kad ant jų kūnų ir bute nebuvo aptikta jokių smurto žymių. Mirties priežastis kol kas nenustatyta.
Civilinės policijos pareigūnas portalo G1 pateiktame pareiškime sakė: „Vietoje buvo atliktas teismo medicininis tyrimas, kurio metu nebuvo rasta jokių smurto požymių.“
Manoma, kad motina ir dukra 5 dienas niekur nesirodė iki kol buvo rasti jų kūnai.
Lidiane ir Miana gyveno Rio de Žaneire, tačiau buvo kilusios iš Santa Cecilijos miesto pietinėje Brazilijos valstijoje Santa Katarinoje.
Jos buvo palaidotos spalio 12 d., sekmadienį, Santa Cecilijos savivaldybės kapinėse, praneša UOL Notícias.
Be to, kad Liadiane buvo modelis ir kūrė turinį socialiniuose tinkluose, ji taip pat studijavo mediciną privačiame universitete Rio de Žaneire, rašo UOL Notícias.
Manoma, kad ji į Rio de Žaneirą atsikraustė prieš daugiau nei penkerius metus.
Influenceriaimirėnetektis

