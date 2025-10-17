M. Schumacherio namuose išprievartauta jo slaugytoja: įtariamasis – kitas lenktynininkas

Įtariamuoju įvardytas 29-erių metų Australijos lenktynininkas Joey Mawsonas. Jam pateikti kaltinimai dėl dvigubo išžaginimo – esą jis užpuolė sąmonės netekusią moterį po vakarėlio, kuriame buvo vartojami alkoholiniai kokteiliai M. Schumacherio viloje Glando mieste, Šveicarijoje.
J. Mawsonas kaltinimus neigia, tvirtindamas, kad santykiai su slaugytoja buvo artimi ir vyko abipusiu sutikimu. Jis teigė, kad jiedu anksčiau buvo pasibučiavę viename Ženevos naktiniame klube.
Sidnėjuje gimęs lenktynininkas buvo laikomas perspektyvia „Formulės 1“ žvaigžde, tačiau vėliau jo karjera smuko ir jis grįžo lenktyniauti į Australiją.
J. Mawsonas buvo artimas Schumacherio sūnaus Miko Schumacherio draugas ir yra lenktyniavęs kartu su F1 žvaigždėmis – Lando Norrisu ir George’u Russellu, rašo Mirror.com.
Nors incidentas įvyko dar 2019 m. teismo procesas turėjo prasidėti šią savaitę. La Cote rajono prokuratūra parengė pusantro puslapio kaltinamąjį aktą. Tačiau J. Mawsonas į teismą neatvyko.
Nepaisant jo nebuvimo, byla buvo oficialiai atidaryta, bet vėliau atidėta.
Svarbu paminėti, kad nė vienas M. Schumacherio šeimos narys nėra įtrauktas į šią bylą.
Prokuratūros kaltinamajame akte teigiama, kad J. Mawsonas išžagino slaugytoją, kai ši buvo be sąmonės po nakties, praleistos geriant degtinės kokteilius.
Manoma, kad nukentėjusioji buvo viena iš nuolatinių M. Schumacherio slaugytojų.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad tariamas incidentas įvyko 2019 m. lapkričio 23 d. J. Mawsonas tą vakarą žaidė biliardą su dviem kitais M. Schumacherio darbuotojais, kai prie jų prisijungė slaugytoja po ilgos darbo pamainos.
Po to, kai moteris buvo nunešta į lovą, J. Mawsonas, kaip teigiama, sugrįžo ir išžagino ją, kai ši buvo be sąmonės.
Slaugytoja baudžiamąjį skundą pateikė po daugiau nei dvejų metų – 2022-aisiais.
