Meilė truko neilgai: T. Cruise'as išsiskyrė su 26-eriais metais jaunesne mylimąja

Kaip skelbė „The Sun“, pora nusprendė pasukti skirtingais keliais po mažiau nei 9 mėnesių draugystės.
Manoma, kad T. Cruise'as ir A. de Armas išsiskyrė supratę, jog jiems geriau likti draugais.
Apie tai prabilo porai artimas šaltinis, kuris tikino, kad tarp poros nebeliko jokios kibirkštėlės.
„Tomas ir Ana puikiai leido laiką kartu, bet jų santykiams atėjo pabaiga. Jie ir toliau liks geri draugai, tačiau daugiau nebesusitikinėja.
Jie tiesiog suprato, kad jų keliai skiriasi ir jiems geriau likti bičiuliais. Kibirkštis tarp jų buvo užgesusi, bet jiems vis dar malonu leisti laiką kartu, o abu į tai žiūri brandžiai. Be to, Ana jau yra paskirta vaidinti jo kitame filme, tad jie ir toliau dirbs kartu“, – pasakojo šaltinis.
Primename, kad kalbos apie užgimusius jųdviejų jausmus ėmė sklandyti šių metų pradžioje.
Vasarį buvo skelbiama, kad T. Cruise'as ir A. de Armas kartu vakarieniavo per Valentino dieną, o kovą jiedu buvo pastebėti Londone.
Ana taip pat lydėjo Tomą į sportininko Davido Beckhamo 50-ojo gimtadienio vakarėlį gegužę.