Iš Jungtinės Karalystės princesės Eugenie – monarchų protokolo neatitinkantis gestas

2018 m. aukso žiedus sumainiusi pora atšventė septintas vestuvių metines.
„Su sukaktimi. Septyni metai ir skaičiuojame toliau“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Eugenie.
Tačiau daugeliui pro akis neprasprūdo princesės pasirinkta nuotrauka.
Kadre užfiksuoti sutuoktiniai vienas kitą apdovanojo karštu bučiniu. Nors britų monarchų protokolas neuždraudžia viešai bučiuotis, jis labai stipriai riboja tokius gestus.
Laikomasi nurodymų, kad karališkosios šeimos nariai turi išlaikyti orumą ir santūrumą viešumoje.
Ši tradicija labiau nerašyta – etiketo gairės nurodo vengti pernelyg asmeniškų gestų – bučinių, apsikabinimų, rankų laikymosi.
Tiesa, monarchija žengia į priekį ir švelnumo gestai matomi vis dažniau.
