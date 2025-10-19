Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Iš Jungtinės Karalystės princesės Eugenie – monarchų protokolo neatitinkantis gestas

2025 m. spalio 19 d. 11:50
Lrytas.lt
Jungtinės Karalystės princesės Eugenie (35 m.) su vyru verslininku Jacku BrooksbankU (39 m.) mini ypatingą sukaktį.
Daugiau nuotraukų (5)
2018 m. aukso žiedus sumainiusi pora atšventė septintas vestuvių metines.
„Su sukaktimi. Septyni metai ir skaičiuojame toliau“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Eugenie.
Tačiau daugeliui pro akis neprasprūdo princesės pasirinkta nuotrauka.
Kadre užfiksuoti sutuoktiniai vienas kitą apdovanojo karštu bučiniu. Nors britų monarchų protokolas neuždraudžia viešai bučiuotis, jis labai stipriai riboja tokius gestus.
Laikomasi nurodymų, kad karališkosios šeimos nariai turi išlaikyti orumą ir santūrumą viešumoje.
Ši tradicija labiau nerašyta – etiketo gairės nurodo vengti pernelyg asmeniškų gestų – bučinių, apsikabinimų, rankų laikymosi.
Tiesa, monarchija žengia į priekį ir švelnumo gestai matomi vis dažniau.
princesė EugeniesukaktisVyras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.