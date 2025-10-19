Katie Price šokiravo žiūrovus: ant scenos pareiškė, kad ją išprievartavo britų TV žvaigždė

Incidentas įvyko renginyje „An Evening with Katie Price and Kerry Katona“, kuris yra 38 miestus apimantis turas po Jungtinę Karalystę. Jo metu abi žvaigždės atvirauja apie savo gyvenimo patirtis. Pasak liudininkų, Katie, pasakodama savo istoriją, netikėtai ištarė garsenybės, kurią kaltina išžaginimu, vardą. Ir salėje akimirksniu stojo tyla.
Viena renginio lankytoja sakė: „Šis vakaras buvo visai ne toks, kokio tikėjausi.“ Kita komentavo: „Po šio pasakojimo į Katie žiūriu visai kitaip – su daug didesne pagarba.“
Kaip praneša „The Sun“, K.Price šiuos kaltinimus pirmą kartą viešai išsakė dar praėjusį mėnesį koncerte Bradforde, o šią savaitę juos pakartojo Stokporte.
Katie Price anksčiau buvo sakiusi, kad „niekada neatskleis“ tariamo užpuoliko tapatybės – tokias pačias frazes ji kartojo dar 2009 ir 2012 metais. Tačiau šįkart ji tai padarė viešai, scenoje.
Jos atstovai atsisakė komentuoti šį įvykį. „The Sun“ taip pat kreipėsi į įvardytą garsenybę dėl komentaro, tačiau atsakymo kol kas negavo.
2012 m. Surrey policija buvo paskelbusi, kad nepradės tyrimo dėl Katie Price pareiškimų apie tariamą išžaginimą, nes pati žvaigždė oficialaus pareiškimo policijai nepateikė. Tuomet policijos atstovai teigė:
„Visus seksualinės prievartos pranešimus vertiname itin rimtai ir raginame aukas kreiptis į pareigūnus. Tačiau dėl labai senų įvykių ir trūkstamos informacijos apie laiką bei vietą šiuo metu neturime pagrindo pradėti tyrimo. Jei atsiras naujų duomenų, byla gali būti peržiūrėta.“
Nors Katie Price, pasak „The Sun“ ir kelių socialiniuose tinkluose pasidalytų liudininkų, paminėjo tą vardą savo pasirodymo metu, joks pagrindinis britų žiniasklaidos kanalas jo necituoja ir neviešina dėl teisinių bei etinių priežasčių – ypač todėl, kad tai yra nepatvirtinti kaltinimai dėl itin rimto nusikaltimo.