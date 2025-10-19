Los Andžele – iškilmingas Gala vakaras: tarp pramogų pasaulio grietinėlės – šokiravęs K. Kardashian įvaizdis

Šiais metais renginyje pagerbti keturi žymūs asmenys: aktorė Penélope Cruz, kuri sulaukė ikonos apdovanojimo, dainininkas Bruce'as Springsteenas sulaukęs paveldo apdovanojimo, režisierius Walteris Sallesas gavęs šviesuolio apdovanojimą ir aktorius Bowenas Yangas, kuriam įteiktas perspektyvos apdovanojimas.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 ryškiausių žvaigždžių, tarp kurių ką tik susituokę dainininkė Selena Gomez ir prodiuseris Benny Blanco.
Itin didelio dėmesio ant raudonojo kilimo sulaukė verslininkė, televizijos žvaigždė Kim Kardashian, kuri šį kartą pasirodė su drąsiu „Maison Margiela“ apdaru. Jis dengė ne tik jos kūną, bet ir veidą.
Taip pat renginyje pasirodė tokios žvaigždės, kaip aktoriai Zoe Kravitz, Elle Fanning, Demi Moore, Sydney Sweeney, Robertas Downey Jr., Macaulay Culkinas, Dwaynas Johnsonas, Kate Hudson, Joey King, Anna Kendrick, Eva Longoria, Channingas Tatumas, Judas Law, Benas Stilleris, Jenna Ortega, Adrienas Brody, Olivia Wilde, George Clooney, Laura Dern, Adamas Sandleris, dainininkai Olivia Rodrigo, Edas Sheeranas, Charlie XCX, modeliai Cara Delevingne, Kendal Jenner, Emily Ratajkowski.
Svarbus ir renginio tikslas – mat tai ne tik vakaras pasipuošti. „Academy Museum Gala“ skirtas ir lėšų rinkimui muziejaus parodoms, švietimo iniciatyvoms ir viešajai programai Los Andžele.
