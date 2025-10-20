Anglijos futbolo legenda S. Pearce'as išgyvena skaudžią netektį: traktoriaus avarijoje žuvo sūnus

Harley prarado kontrolę vairuodamas žemės ūkio techniką kaimo kelyje, maždaug už 80 kilometrų nuo šeimos namų Viltšyre.
Įtariama, kad traktoriaus padanga sprogo, todėl transporto priemonė nuvažiavo nuo kelio. Kaip patvirtino Glosteršyro policija, Harley žuvo įvykio vietoje Vitkombe praėjusį ketvirtadienį.
Pareigūnai pranešė, kad jo tėvai informuoti ir jiems teikiama specialistų pagalba.
Pearce’ų šeimos pareiškime teigiama:
„Mūsų šeima yra giliai sukrėsta ir neapsakomai sugniuždyta dėl mylimo sūnaus ir atsidavusio brolio Harley netekties. Jis buvo siela, palikusi neišdildomą pėdsaką visų, kurie jį pažinojo, širdyse.
Jis buvo auksinis berniukas su užkrečiančia šypsena, o ši netikėta tragedija paliks milžinišką tuštumą tų žmonių gyvenimuose, kurie turėjo laimės jį pažinti.
Su tyliu, santūriu stiprumu ir dideliu gerumu jis tapo jaunu vyru, kuriuo nepaprastai didžiavomės – darbščiu, kūrybingu ir versliu žmogumi žemės ūkio srityje. Jis visada liks mūsų spindinčia žvaigžde.
Ilsėkis ramybėje, mūsų brangus sūnau ir broli. Tavęs niekada nepamiršime.“
Harley buvo jaunesnysis iš dviejų vaikų, kuriuos Stuartas susilaukė su buvusia žmona Liz. Pora taip pat turi vyresnę dukrą Chelsea – raitelę, atstovavusią Didžiajai Britanijai trijuose Europos čempionatuose. Pearce’ų santuoka truko 20 metų ir nutrūko 2013-aisiais.
1999 metais Stuartui buvo suteiktas MBE (Britų imperijos ordino nario) apdovanojimas už pasiekimus futbole ir labdaringą veiklą. Pastaraisiais metais jis dirbo sporto komentatoriumi ir analitiku „talkSPORT“ radijuje.
Avarijos vietą – A417 kelią prie Old Birdlip Hill Vitkombe – gelbėjimo tarnybos pasiekė apie 14:30 val. ketvirtadienį, gavus pranešimą apie traktoriaus susidūrimą. Tyrėjai prašo visų liudininkų arba vairuotojų, turinčių vaizdo įrašų iš automobilių kamerų, susisiekti su policija.
Šaltinis „Daily Mail“ teigė:
„Kiek žinome, sprogo traktoriaus padanga ir Harley prarado kontrolę.“
Harley turėjo savo įmonę „Harley Pearce Agricultural Service“, teikiančią žemės ūkio paslaugas Viltšyro ir Glosteršyro pasienyje. Jis gyveno netoli Marlboro miestelio.
Jo tėvas 1998 metais pats buvo patekęs į rimtą autoavariją, kai ant jo automobilio užvirto sunkvežimis. Tuomet Stuartas išvengė rimtų sužeidimų – patyrė tik rankos traumą ir stiprų nugaros skausmą.
Šių metų kovą 63-ejų Pearce’as patyrė sveikatos sutrikimą skrydžio metu iš JAV. Jis pajuto krūtinės skausmus lėktuve, skridusiame iš Las Vegaso į Londoną po „Super League“ rungtynių tarp „Wigan“ ir „Warrington“. Skrydis buvo nukreiptas į Šv. Džonso oro uostą Kanadoje, kur jis penkias dienas praleido ligoninėje.
Stuartas Pearce’as kol kas oficialiai situacijos nekomentavo.