Catherine Middleton šokiravo prisipažinimu: dar nėra mačiusi princesės Lilibet

2025 m. spalio 21 d. 22:10
Lrytas.lt
Velso princesė Catherine ryžosi atvirai išpažinčiai apie savo dukterėčią Lilibet Dianą – princo Harry ir Meghan Markle dukrą.
Mažoji Lilibet Mountbatten-Windsor gimė 2021 m. birželio 4 d. Kalifornijoje, kai tarp Sasekso hercogų ir karališkosios šeimos vis dar tvyrojo įtampa po jų pasitraukimo iš oficialių pareigų.
Po garsiojo interviu su Oprah Winfrey, kuriame Harry ir Meghan pateikė daugybę kaltinimų karališkajai šeimai – tarp jų ir klausimus dėl sūnaus Archie odos spalvos – pora persikėlė gyventi į JAV.
Kai gimė Lilibet, nebuvo aišku, ar ji turės kokį nors vaidmenį monarchijoje.
Netrukus po mergaitės gimimo žurnalistas paklausė princesės Catherine: „Ar turite kokių nors linkėjimų savo naujajai dukterėčiai Lilibet?“
Princesė, išlaikydama savo būdingą mandagumą, šyptelėjo ir atsakė: „Linkiu jai visko, kas geriausia.“
Tačiau dabar ji atskleidė liūdną detalę – iki šiol nebuvo susitikusi su Lilibet.
„Labai laukiu to momento, nes dar neturėjome progos susipažinti“, – sakė ji. Paklausta, ar bent jau yra bendravusi su dukterėčia per „FaceTime“, princesė atsakė paprastai: „Ne, dar ne.“
Karališkosios šeimos gerbėjai pagyrė Catherine už ramų ir diplomatišką atsakymą nepaisant sudėtingų šeimos santykių. Vienas komentatorius rašė: „Ji nebuvo pasiruošusi tokiam klausimui, bet reagavo tobulai.“
 
