Ozzy Osbourne'o gedinčiai žmonai Sharon dar vienas kirtis – vėl išgyvena skaudžią netektį

Savo „Instagram“ paskyroje spalio 19 d. ji pasidalijo keliomis nuotraukomis, kuriose matyti ji su savo Sibiro haskiu – kai kuriose nuotraukose taip pat užfiksuotas ir jos velionis vyras Ozzy Osbourne'as.
„Negaliu patikėti, kad rašau šį įrašą, bet mano brangusis Elvis šią savaitę iškeliavo. Jis man dovanojo 14 neįkainojamų metų. Jis buvo šalia iki pat galo. Ilsėkis ramybėje, mano mielas berniuk,“ – rašė Sharon.
Šeimos augintinis iškeliavo praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai liepą mirė Ozzy.
O dar anksčiau 2024-ųjų rugpjūtį, Sharon ir Ozzy neteko dar vieno šeimos augintinio – 15 metų Pomeranijos špico Rocky.
Po vyro mirties gedinti Sharon pirmą kartą prabilo rugsėjį, pasidalydama vaizdo įrašu, kuriame ji ir dukra Kelly lankėsi sakalų dresūros centre.
Ji padėkojo gerbėjams už „neapsakomą meilę ir palaikymą“.
„Nors vis dar mokausi gyventi iš naujo, noriu pasidalinti šia nuostabia patirtimi – popietr su nuostabiais paukščiais.
Ryšys, kurį užmezgi su šiais galingais padarais, kuriamas tik pasitikėjimu. Jie nutūps ant tavo rankos tik tada, kai jaus, kad esi ramus ir saugus. Tai ryšys, kurį puikiai pažįstu, ir ši patirtis buvo tikrai magiška“, – tuomet sakė ji.
