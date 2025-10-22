Aiškėja naujos detalės apie 91-erių Brigitte Bardot sveikatos būklę

Kaip tuo metu skelbė prancūzų dienraštis „Nice-Matin“, aktorė jau tris savaites gydoma privačioje Saint-Jean ligoninėje.
Kaip praneša Prancūzijos žiniasklaida, jai buvo atlikta operacija dėl sunkios ligos. Manoma, kad operacijos jai prireikė po to, kai šio mėnesio pradžioje buvo skubiai nugabenta į privačią Tulono ligoninę.
Dabar aiškėja naujos detalės apie aktorės būklę.
Anot „The Mirror“, gerbėjams nerimą dėl savo sveikatos sukėlusi B. Bardot šiuo metu sveiksta.
Po gydymo ligoninėje dėl „rimtos ligos“, moteris toliau gydysis savo namuose Sen Tropeze, Prancūzijoje.
Kaip pranešė B. Bardot atstovas naujienų agentūrai AFP, aktorė padėkojo Šv. Jono privačios ligoninės Tulone personalui ir chirurgų komandai.
„Ponia B. Bardot grįžo namo ir dabar ilsisi. Jai viskas gerai“, – teigė jos atstovas.
Tuo metu jos vyras Bernard’as d’Ormale’as šiek tiek plačiau apibūdino jos būklę.
Vyras teigė, kad ištikus sveikatos problemoms, kilo sumaištis, nes greitosios pagalbos tarnyboms buvo nurodytas neteisingas adresas.
„Buvo apie 9 valandą ryto, kai Brigitte pasidarė sunku kvėpuoti. (Jos kvėpavimas – aut.past.) buvo stipresnis nei įprastai, bet ji neprarado sąmonės. Galime tai pavadinti kvėpavimo sutrikimo momentu“, – interviu laikraščiui „Var-matin“ sakė jis.
Vėliau atvykę paramedikai suteikė Brigitte deguonies ir kurį laiką liko jos namuose, kad stebėtų būklę.
Bernard’as pridūrė: „Kaip ir daugelis vyresnio amžiaus žmonių, ji nebegali pakęsti karščio. Taip nutinka būnant 88-erių. Ji turi vengti bereikalingų pastangų.“
Primename, kad Paryžiuje gimusi B. Bardot laikoma XX a. 6-ojo – 7-ojo dešimtmečio kino legenda ir sekso simboliu.
Aktorė nusifilmavo daugiau nei 50 filmų. Tarp jų – „Babetė eina kariauti“, „Panieka“, „Tiesa“, „Paryžietė“, „Romo bulvaras“.
Daugelį dešimtmečių aktorė mėgavosi šlove, tačiau pastaraisiais metais ji retai kada pasirodydavo viešumoje.
Brigitte BardotSveikataLigoninė
Rodyti daugiau žymių