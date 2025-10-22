Garsų Italijos modelį mirtinai subadė buvęs mylimasis: moteris patyrė 24 durtines žaizdas

Pasak Italijos žiniasklaidos, tragedija įvyko spalio 14 d., apie 22 val., Gorlos rajone, Milane.
Manoma, kad vyras užpuolė P.Genini jos buto terasoje ir dūrė jai 24 kartus peiliu. Anot liudininkų, kaimynai išgirdo moters klyksmus ir bandė įsilaužti į butą, netrukus iškvietė ir policiją.
Kai pareigūnai pasiekė įvykio vietą, įtariamasis, kaip pranešama, pasuko peilį prieš save ir du kartus susižalojo gerklę.
P.Genini tuo metu kalbėjosi telefonu su kitu buvusiu partneriu, kuris, išgirdęs, kas vyksta, iškvietė pagalbą. Kaip teigiama, atvykus policijai, moteris P.Soncinui pasakė, kad prie durų – maisto pristatymas. Tačiau, kai pareigūnai galiausiai išlaužė duris, rado krauju aptaškytą terasą. Moteris mirė nuo daugybinių sužalojimų.
Tyrėjai nustatė, kad vyras į butą pateko naudodamasis rakto kopija, kurią buvo pasidaręs iš anksto. Šiuo metu G.Soncinas gydomas Milano „Niguarda“ ligoninėje, jo būklė – stabili, gyvybei pavojus negresia.
Prokurorė Alessia Menegazzo patvirtino, kad aukai buvo padaryta 24 durtinės žaizdos – į kaklą, nugarą, krūtinę, rankas ir plaštakas. Pasak jos, surinkti parodymai ir įkalčiai rodo, jog vyras ilgą laiką persekiojo P.Genini, o pažįstami tvirtino, kad moteris kentėjo nuo fizinio smurto ir grasinimų.
Įtariamasis pasinaudojo teise tylėti. Jis sulaikytas ir jam pateikti kaltinimai dėl sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyto nužudymo.